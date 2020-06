De 7.134 casos de covid-19 em Goiás, 1.314 apresentam comorbidades

De todos os casos de covid-19 confirmados em Goiás, 1.314 apresentam comorbidades como doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória e imunossupressão. Os dados constam na plataforma Covid-19, do governo estadual, nesta quarta-feira (10/6).

Entre as comorbidades, a doença cardiovascular de destaca. São 610 pacientes infectados com o vírus, que apresentam algum tipo de doença no coração. Das 1.314 pessoas com comorbidades, 387 têm problemas de diabetes, 247 sofrem com doença respiratória e 70 têm imunossupressão, que a supressão das reações imunitárias do organismo, induzida por medicamentos ou agentes imunoterápicos.

Até o fim da manhã de hoje (10), segundo o levantamento, o estado registra 7.134 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 31.698 notificações suspeitas em investigação e 15.587 já descartadas.

Comorbidades entre vítimas fatais da covid-19 em Goiás

Goiás já tem, de acordo com a plataforma, 188 mortes confirmadas por covid-19. São investigadas outras 27 mortes suspeitas e já foram descartados outros 300 óbitos suspeitos.

Entre as vítimas fatais da covid-19 no estado, 84 tinham alguma doença cardiovascular e 61 sofriam com diabetes. Ainda segundo os dados da plataforma, 31 pacientes tinham alguma doença respiratória e 11 tinham imunossupressão.

As mortes confirmadas são de pessoas que residiam em 47 municípios goianos. Outras sete cidades apuram mortes suspeitas para o novo coronavírus.

Dados de covid-19 em Goiás

Os dados que constam na plataforma são disponibilizados pelas Secretarias Municipais à Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Segundo a pasta, os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação.

Os números podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.