Drive-In Retrô: Goiânia terá cinema diferente no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está chegando e novas maneiras de se comemorar a data romântica vêm sendo pensadas pelos casais e também por donos de estabelecimentos e empreendedores. Assim, Goiânia terá, no dia 12 de junho, o Drive-In Retrô, um evento em que as pessoas, de dentro do carro, assistirão a um filme projetado em um telão. A sessão de cinema ao ar livre começará às 20h.

Os ingressos, vendidos por carro, com até 4 pessoas por veículo, estão à venda AQUI, e custam R$100 a inteira e R$50 a meia (já encerrados). Além disso, há o ingresso “Casal VIP”, que dá acesso facilitado ao evento e visão privilegiada da telona, uma garrafa de vinho e combo de pipoca e refrigerantes. Custa R$150 a meia. A inteira já está encerrada.

O evento é organizado pela Melg Eventos, e acontecerá no Music Park Goiânia, em frente ao Passeio das Águas Shopping. No total, serão vendidos 400 ingressos para o Drive-In Retrô. Segundo a organização do evento, no local cabem 500 carros, porém por segurança, não serão utilizadas todas as vagas.

O filme que será exibido no Dia dos Namorados será escolhido por quem for ao Drive-In Retrô. Dessa maneira, na compra do ingresso será possível votar entre “La La Land”, “A Cinco Passos de Você” e “Casal Improvável”. O escolhido será divulgado pelos organizadores no dia 11 de junho.

Inclusive, o Aproveite a cidade fez uma matéria com dicas para quem for curtir o Dia dos Namorados em Goiânia e em casa!

Como será o Drive-In Retrô

Os portões do Music Park Goiânia serão abertos às 19h para as pessoas estacionarem. E até às 20h será exibido um “tutorial” sobre como funciona o drive-in. O som do filme, por exemplo, será externo e também por uma rádio. Além disso, as pessoas têm de acompanhar a projeção, necessariamente, de dentro dos carros. Assim, quem quiser ir ao banheiro, terá que, obrigatoriamente, usar máscara. Os ingressos deverão ser apresentados na entrada.

No local, serão vendidos snacks, refrigerantes, água e, claro, pipoca. Além disso, a organização garante que toda a equipe de atendimento estará com máscaras, e que todas as medidas sanitárias serão tomadas no evento. A organização também afirmou que o Cine Drive-In terá álcool em gel no banheiro para os frequentadores e que aglomerações não serão permitidas durante o evento.

Serviço

Drive-In Retrô – Dia dos Namorados

Quando: 12 de junho, exibição do filme a partir das 20h | Chegue mais cedo para estacionar!

Onde: Music Park Goiânia (Em frente ao Passeio das Águas Shopping)

Valor: R$100 (inteira) e R$50 (meia)* / Ingresso Casal Vip – R$300 (inteira)* e R$150 (meia) | Valor será cobrado por veículo, que pode ter até 4 pessoas

Como comprar: www.driveinretro.com.br/

* Ingressos esgotados