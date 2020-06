Em novo recorde, Goiás registra 571 casos de covid-19 em 24 horas

Pela quarta vez no mês de junho, um novo recorde foi registrado em Goiás, que confirmou 571 casos de covid-19 em 24 horas. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), há 7.221 casos de doença pelo coronavírus no território goiano.

Com os dados desta quarta-feira (10/6), Goiás registrou mais de mil casos somente em dois dias. Ontem (9/6), houve 501 novas infecções. Até o momento, 3.519 casos de coronavírus foram contabilizados no mês de junho.

Apesar da SES-GO apresentar 7.221 casos, Goiás pode ter um número ainda maior. Segundo dados da plataforma Covid-19, Rio Verde apresenta somente 296 casos, mas o município conta com mais de dois mil.

Em relação a isso, a Secretaria esclarece que “os casos confirmados divulgados por Rio Verde ainda não foram inseridos pela Secretaria Municipal da cidade nos sistemas de notificação E-SUS e Sivep Gripe. Representantes do município informaram que está sendo realizada uma força-tarefa para atualização das informações. À medida que os casos forem inseridos nos sistemas de notificação, eles serão atualizados no painel Covid-19 da SES-GO.”

Diante disso, com as subnotificações, o estado já passa os 9 mil infectados pela covid-19. Além disso, há 31.966 casos suspeitos em investigação. Outros 15.653 já foram descartados.

Goiás quebra recorde de casos de covid-19 em 24 horas e registra novas mortes

Além dos novos infectados, Goiás também registrou mortes no boletim desta quarta-feira (10/6). Do total de casos confirmados, há 188 óbitos até o momento, são oito a mais que esta terça-feira (9/6). Há 27 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 300 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Conforme os dados da plataforma Covid-19, do governo estadual, as mortes foram registradas em 47 cidades, outras são investigadas em sete municípios. “Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.”, informa a SES-GO em informe epidemiológico.