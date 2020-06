Hugo tem missão de atingir maior grau de atendimento humanizado do Estado

O atendimento ao público prestado pelos profissionais do Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) ganhou uma nova missão: ser o melhor e mais humanizado de todo o Estado. Todas as áreas de atendimento do Hugo recebem reformulação de procedimentos; aprimorar e chegar ao maior nível de humanização é a missão.

Uma das áreas que recebem essas alterações é a dos condutores, ou maqueiros. Eles são responsáveis pelo transporte do que o hospital tem como princípio de existência: o paciente.

Por isso mesmo o coordenador de Apoio Operacional Vinícius Cavalcante, que é responsável por grande parte do atendimento ao público, como recepções, vigilância e serviços gerais, decidiu fazer diferente, ao invés da roupa social do dia a dia, vestiu o Unissex. E ao invés de ocupar o lugar atrás do computador, ou nas reuniões junto à diretoria, quem quiser encontrá-lo, vai ver ele carregando pacientes para exames, Centros Cirúrgico, ou entre os leitos.

“Foi a forma que encontrei de estar mais próximo ao trabalho deles. Eles são responsáveis por transportar o que temos de mais precioso, e o trabalho sempre recebe elogios, mas eu quero saber o que pode se tornar ainda melhor tanto para o paciente quanto para os próprios condutores”, esclarece Vinícius, que entre um transporte e outro, perde até a hora. “Ontem, saí do hospital às 23 horas. Fiquei com a equipe que transportava pacientes da emergência para cirurgias”, conta.

O coordenador ainda informa que, por estar mais próximo, toma conhecimento em detalhes da funcionalidade, e sabe o que pode ser ainda melhorado. Ele foi elogiado pelos colegas de trabalho. O condutor Railson Rosa Costa diz que os detalhes e as dificuldades do trabalho foram percebidas pelo superior. “Se pedem para o paciente ir para o leito, por exemplo, tudo tem que estar pronto antes da chegada. Ele pôde observar essa questão”, relembra.

“É uma forma de a gente saber que o nosso coordenador tem noção do nosso trabalho. Ele sabe como é feito porque ele mesmo já fez”, diz o outro condutor, Joel Dias da Silva.

Outros departamentos do Hugo passam pela reformulação, que ganhou nome de ‘Projeto Junto Com Você’.