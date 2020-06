Idoso suspeito de estelionato é preso com 67 documentos, em Goiânia

Um idoso, de 63 anos, suspeito de estelionato foi preso com 67 documentos diferentes, em Goiânia. A prisão foi efetuada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta terça-feira (9/6), na BR-060. A Polícia suspeita de falsificação de documentos e de crimes contra a Previdência.

De acordo com a PRF, o homem viaja em um ônibus com rota de Goiânia para Brasília. Durante fiscalização no veículo, os agentes encontraram vários documentos como carteiras de identidade, CPFs, certidões de nascimento e comprovantes de saques bancários em nomes de pessoas diferentes.

Além disso, havia quatro carteiras de identidade com nomes diferentes, mas com a fotografia do preso. Com ele também foi encontrado um comprovante de auxílio emergencial, sacado em abril de 2020.

Ao todo, 67 documentos de pessoas diferentes foram encontrados com o idoso, que alegou ter adquirido em Goiânia. A PRF suspeita que o homem possa ter envolvimento com estelionato, falsificação de documentos e crimes contra a previdência.

Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à Superintendência de Polícia Federal em Goiânia, responsável pela investigação.

Além do idoso suspeito de estelionato, em Goiânia, outro foi morto e teve auxílio roubado, em Piracanjuba

Foi preso na manhã desta terça-feira (9/6) um homem acusado de agredir um idoso até a morte para roubar auxílio, em Piracanjuba, no Sul de Goiás. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil.

Conforme informações, o mandado de prisão preventiva foi expedido em desfavor de um jovem, de 21 anos, acusado pela prática do crime de latrocínio contra um idoso, identificado como Tubertino Aires, de 78 anos.

A vítima foi amarrada com o próprio cinto e agredida com capacete, cabo de vassoura e outros objetos. Depois de roubar a aposentadoria, o homem fugiu, mas foi capturado nesta terça-feira (9/6).

O autor, que já possui passagens por tráfico de drogas, responderá pelo crime de latrocínio, cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão. As investigações continuam para identificar possíveis comparsas do crime.