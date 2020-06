Incêndio atinge depósito de supermercado, em Aparecida de Goiânia 

Um incêndio destruiu parte de um depósito de um supermercado, localizado no Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. O incidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira(10/6) e, segundo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), o fogo já se aproximava da central de GLP, o gás de cozinha, da edificação.

Os bombeiros foram acionados às 1h47, desta quarta-feira, para combater um incêndio no depósito de um supermercado. Ao chegar no local, as equipes visualizaram as chamas que já saiam da edificação, chegando próximo da central de gás.

Combate ao incêndio e rescaldo em depósito de supermercado durou quase quatro horas

Diante da situação, foi solicitado apoio de mais viaturas de combate a incêndio e suporte, como a auto escada. De acordo com a corporação, a ação de extinção do incêndio durou aproximadamente 50 minutos e o rescaldo quase três horas.

O CBMGO explica ainda que, por se tratar de materiais com alto poder combustível, a reinicio do incêndio foi uma grande preocupação das equipes. Após o controle do fogo, o supermercado ficou aos cuidados do proprietário.

Foram gastos cerca de 15 mil litros de água no combate às chamas e não houve feridos.

Incêndio destrói supermercado em Mineiros

No último dia 6, um grande incêndio destruiu um supermercado em Mineiros, na região Sudoeste de Goiás. Foram necessárias quatro viaturas para combate às chamas e atuação de nove bombeiros. Ainda não se sabe o que teria provocado o fogo.

De acordo com informações do CBMGO, as equipes foram acionadas por volta das 6h45 para combater um incêndio em um estabelecimento, que fica localizado na Rua Amazonas, no setor Divino Espírito Santo, no município.

Quando as equipes chegaram, o local já estava tomado pelas chamas. Segundo os militares, por conta da alta proporção do fogo, o combate foi iniciado por fora da loja. Após as chamas diminuírem, os bombeiros abriram passagem pelo fundo da edificação para fazer o combate interno. Não houve feridos.