Iporá proíbe abertura de bares, restaurantes e academias por 14 dias

A Prefeitura de Iporá, no interior de Goiás, proibiu a abertura ao público de restaurantes, bares e todas as atividades do ramo alimentício, além das academias de ginástica, por 14 dias. Um novo decreto foi baixado nesta terça-feira (9/6) e entrou em vigor às 6h desta quarta-feira (10/6). O funcionamento é permitido apenas na modalidade de delivery.

De acordo com a gestão municipal, a decisão de fechar as estabelecimentos ocorreu após reunião, por videoconferência, entre o prefeito Naçoitan Leite, com entidades de classe representadas pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), igrejas, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Judiciário, Ministério Público, Comando da Polícia Militar Local e Legislativo.

Iporá tem 21 casos positivos do novo coronavírus, sendo 14 em isolamento domiciliar, dois pacientes internados, duas mortes e três pessoas já recuperadas da covid-19. Outras quatro pessoas estão em isolamento domiciliar, aguardando resultados dos exames.

Iporá proíbe abertura de bares, restaurantes, pizzarias, pamonharias e academias; veja decreto

Segundo o decreto, estão proibidos de funcionar para o público em geral: restaurantes, bares, pizzarias, açaíterias, sorveterias, docerias, cafés, pamonharias, jantinhas, pit dogs, espetinhos, padarias e bebidões. Todos funcionar apenas com entrega ou retirada na porta do estabelecimento.

“Com a proibição de consumo local, as empresas do ramo de alimentos deverão manter os cuidados para manuseio de alimentos e entrega e, se porventura houver fila na porta do estabelecimento para a retirada, que essa seja mantida com distanciamento mínimo de dois metros”, explica o decreto.

Fica proibido também o funcionamento de academias de ginástica, incluindo as que estão no interior de clubes recreativos e atividades no Lago Pôr do Sol;

Ainda conforme o decreto, também fica recomendado que as famílias se abstenham de irem em conjunto a supermercados e farmácias para evitar aglomerações. É obrigatório o uso de máscaras por todo cidadão que transitar pela cidade.

Descumprimento do novo decreto de Iporá

De acordo com o documento, o descumprimento de alguma das determinações da autoridade sanitária acarretará a suspensão imediata do estabelecimento por 14 dias, além de lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência, tanto ao proprietário do estabelecimento quanto ao morador que descumprir a ordem.

O novo decreto da Prefeitura de Iporá valerá por 14 dias, podendo ser modificado para maiores restrições a qualquer tempo, em caso de necessidade. O documento já está em vigor.