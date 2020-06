Menor com 13 passagens é apreendido com carro roubado na BR-060

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos com um carro roubado na BR-060, em Goiânia. Segundo apurações, o menor mais novo já tinha 13 passagens pela polícia e o mais velho estava foragido do sistema de atendimento ao menor do Distrito Federal. O veículo havia sido roubado em Brasília.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles foram apreendidos durante fiscalização na área do posto policial. Ao ser dada voz de parada e serem abordados os dois entraram em contradição quanto as informações sobre o carro e para onde estariam indo.

Momentos depois da abordagem, os policiais constataram que se tratavam de dois menores. Foi realizada uma verificação mais completa, que mostrou que o veículo de passeio que eles estavam havia sido roubado em Brasília.

Menor com 13 passagens e comparsa, de 17 anos, haviam roubado o carro em Brasília

Aos policiais, os dois adolescentes, um de 15 e o outro de 17 anos de idade, informaram que residem em Taguatinga, cidade satélite da capital federal. Com base nas informações, os agentes entraram em contato com a Polícia Civil do DF que informou que os dois menores já possuem registro de ocorrências policiais.

Conforme registro, o menor de 15 anos já tinha treze passagens policiais e o mais velho, de 17 anos, é foragido do sistema de atendimento ao menor do Distrito Federal.

O proprietário do carro foi comunicado de que seu carro havia sido recuperado. Ao agentes da PRF, a vítima relatou que teve seu carro roubado na manhã desta terça-feira (9/6); ele contou ainda que os menores utilizaram uma arma de fogo para anunciar o assalto, no entanto se tratava de um simulacro.

Tanto o veículo quanto os menores foram conduzidos à Central de Flagrantes de Goiânia, para os devidos encaminhamentos legais.

