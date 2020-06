Nove são presos por lavagem de dinheiro e contrabando, em Goiás

Em uma operação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), nove pessoas foram presas por lavagem de dinheiro e contrabando, em Goiás.

No total, nove mandados de prisão e 19 de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (9/6), na cidade de Rio Verde e região. A ação foi batizada de “Operação Zerando a Banca”.

Na ação, os policiais civis apreenderam mais de 100 máquinas de cartão, além de aproximadamente R$ 100 mil em espécie, provenientes da prática criminosa. O chefe da organização criminosa também foi preso.

A investigação do caso onde nove foram presos por lavagem de dinheiro e contrabando, em Goiás

De acordo com a Polícia Civil, a investigação durou seis meses e o objetivo era desarticular uma organização criminosa especializada na prática de jogos de azar, lavagem de dinheiro e contrabando.

No momento do cumprimento dos mandados, o chefe do “jogo do bicho” foi localizado e acabou sendo preso. Com a ação, a Polícia Civil fechou dois escritórios que funcionavam como lotéricas clandestinas.

No total, foram apreendidas mais de 100 máquinas utilizadas em jogos de azar, além da quantia de aproximadamente R$ 100 mil em dinheiro provenientes dos crimes. Os policiais ainda apreenderam veículos, documentos referentes à contabilidade do grupo e outros materiais de interesse para a investigação.

Segundo a PC, a operação policial segue a diretriz da corporação e da Secretaria de Segurança Pública, no sentido de combater a prática criminosa.

A Operação Zerando a Banca ainda contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE/GT3) e das unidades policiais da 8ª DRP de Rio Verde e 14ª DRP de Jataí.

Veja as imagens da ocorrência registradas pela PC: