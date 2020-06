Paciente do Hugo ganha café da manhã com a esposa no pátio da unidade em comemoração ao dia dos namorados.

A manhã desta quarta-feira, 10, foi regada com amor no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). O Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, chegou antecipado para o paciente João Neves dos Santos. A celebração do amor foi marcada por um café da manhã, no pátio da unidade, especialmente preparado para exaltar as diversas formas de amar, animando o paciente que está internado há 12 dias.

A equipe multiprofissional do Hugo, coordenada pela psicóloga Letícia Veira, e a gerente assistencial Janine idealizaram a ação ao descobrir que um paciente estava internado no hospital e acompanhado pela esposa. “Para comemorar a data, estávamos pensando em o que fazer com o amor que está distante e uma assistente social me informou que havia um amor por perto. Um paciente estava acompanhado com a esposa e então tivemos a ideia de proporcionar este momento para o casal”, relatou.

A manhã foi marcada por uma programação especial, com música, decoração e um bolo. Tudo preparado com muito carinho para levar alegria aos enamorados. Para o casal Marilene Maria da Cruz e João Neves dos Santos, casados há 23 anos, receber esse afago da equipe do Hugo foi realmente um gesto de amor à vida.

“Muito maravilhoso o que vocês fizeram por mim. Estou satisfeito e agradecido com o carinho dessa equipe do Hugo por nos oferecer este momento”, relatou João Neves dos Santos.

De acordo com Letícia, a comemoração aconteceu dentro dos limites, evidentemente, para não impactar na rotina dos outros pacientes. “Nós pensamos em toda rotina, principalmente em tempos de pandemia, quando vamos mobilizar um paciente. Primeiro, ele foi avaliado clinicamente e desceu para o pátio acompanhando por uma enfermeira e uma fisioterapeuta que estiveram o tempo todo ao lado do paciente. Tudo que foi colocado na mesa foi higienizado antes. Essas ações humanizadas são realizadas pensando no bem estar físico, emocional e mental do paciente. A ação de hoje foi importante para ele, e o casal ficou muito satisfeito”, explica.