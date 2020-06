Secretaria da Economia de Goiás alerta para golpe de falsos fiscais

A Secretaria da Economia de Goiás divulgou, na manhã desta quarta-feira (10/6), um alerta sobre a atuação de criminosos no estado que estão se passando por fiscais da Receita Estadual para praticar golpes. A pasta informou que recebeu denúncias de indivíduos se dizendo servidores da Economia que entram em contato solicitando colaborações ou se oferecendo para pessoas e empresas para solucionar conflitos fiscais.

Os golpistas utilizam o nome da Receita para dar golpe em pessoas, pedindo colaborações em dinheiro para projetos sociais. Os criminosos, ainda conforme a Secretaria, também oferecem ajuda para solucionar conflitos com a fiscalização.

Conforme informações da Secretaria, dois casos chegaram ao conhecimento da pasta: um no município de Catalão e outro envolvendo uma empresa com sede em Curitiba, no estado do Paraná. Essa segunda, segundo a Secretaria, sequer possuía inscrição estadual em Goiás.

Secretaria da Economia de Goiás esclarece sua atuação

Em comunicado publicado na manhã desta quarta-feira, a Secretaria de Estado da Economia ressaltou que não solicita dinheiro em suas campanhas beneficentes. “Os produtos recebidos são repassados para entidades filantrópicas e as ações são amplamente divulgadas nos canais de comunicação oficiais. As cobranças relacionadas a tributos devidos ao Estado são realizadas através da emissão de documento fiscal”, declarou.

Ainda conforme a pasta no comunicado divulgado, a equipe só entra em contato com o contribuinte para orientação tributária, no telefone de atendimento da receita (0300 313 0100) e para recolhimento de tributos ou dúvidas sobre débitos tributários pelo Call Center do Setor de Cobranças (62 33096700), “mas jamais trabalha com valores em espécie ou depósitos bancários”.

A Secretaria destacou ainda que toda as informações recebidas foram repassadas às autoridades policiais para investigação, e alertou que se algum “contribuinte receber alguma proposta semelhante deve procurar imediatamente a Polícia Civil de sua localidade ou denunciar através do número 197”.