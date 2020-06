Alego arrecada mais de 21 toneladas de alimentos em Corrida da Solidariedade

Reforçando sua pauta social, uma das prioridades da atual gestão, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), juntamente com o seu presidente, Lissauer Vieira (PSB), parlamentares, diretores, servidores, empresários e a comunidade em geral se mobilizaram para a realização da primeira Corrida da Solidariedade, uma competição “do bem” promovida pelo Legislativo goiano com o objetivo de arrecadar alimentos para instituições filantrópicas. Iniciada na segunda-feira, 8, e encerrada nessa quarta-feira, 10, a campanha totalizou 21,8 toneladas de alimentos arrecadados, quantidade superior às estimativas iniciais da organização, que tinha como meta dez toneladas.

Surpreendido com o sucesso da Corrida e com a ampla participação de todos os servidores da Alego, o chefe do Poder Legislativo agradeceu o empenho e a disposição dos colaboradores da Casa e da comunidade em geral em prol da solidariedade. “No ano passado realizamos uma ação beneficente muito importante, a 1ª Corrida de Rua da Alego. A ação contou com a participação de mais de três mil atletas, mas este ano, devido à pandemia, ficamos impossibilitados de fazer o evento. Ainda assim, inovamos e realizamos mais uma vez essa importante iniciativa filantrópica, que vai beneficiar tantas pessoas. Agradecemos nossos servidores, diretores, deputados, empresários, população em geral que nos ajudou a arrecadar os alimentos, nesse momento que vivemos uma crise no nosso País”, agradeceu Lissauer Vieira.

André Ariza, diretor de Planejamento Estratégico, destacou que a iniciativa foi um sucesso. “O nosso objetivo era estimular a solidariedade e auxiliar as entidades carentes nesse momento de pandemia, provocada pelo novo coronavírus, e nós alcançamos”, ressaltou. Ariza comemorou, ainda, a superação das expectativas da campanha. “A estimativa inicial era de dez toneladas, mas passamos disso e toda hora chega mais alimentos”, disse.

Live solidária

Para marcar o encerramento da Campanha, a Alego realizou a primeira live solidária que contou com as participações da banda Código 62 e do cantor Carlinhos Santos (ex -vocalista da banda P.O. BOX). O vocalista da banda, Jean Chacal, destacou que o grupo ficou alegre em poder contribuir com essa importante iniciativa. “Esse é o momento que nós temos que nos unir para acolher e ajudar aqueles que estão em situação mais frágil”, enfatizou. A banda fez a alegria de quem estava assistindo e tocou grandes clássicos do rock nacional.

O cantor Carlinhos Santos também agitou o pessoal de casa com músicas da banda P.O. BOX, grupo em que era vocalista. Carlinhos contou que em 2019 participou da 1ª Corrida de Rua da Alego e, neste ano, teve a oportunidade de colaborar como artista. “Me senti muito feliz em contribuir com esse projeto. A solidariedade que foi despertada nas pessoas neste período de pandemia tem sido o maior significado de tudo isso”, comemorou.

Durante a live também foi disponibilizado um QRCode, obtido com apoio do Sesc Goiás e da Mesa Brasil, que viabilizou a arrecadação de fundos.

Destinação

Os recursos serão revertidos para ajudar as instituições filantrópicas parceiras da campanha. A entrega dos alimentos vai acontecer na próxima semana para quatro casas de apoio a pessoas carentes cadastradas: Casa de Eurípedes, Núcleo Assistencial a Caminhos para Jesus, Ministério Filantrópico Terra Fértil e Associação Nosso Amiguinho.

Na próxima semana, também será entregue um troféu e certificados para os servidores do departamento do Legislativo que conseguiu arrecadar mais alimentos. O balanço, feito no fim da transmissão, aponta que a Procuradoria-Geral da Alego ficou em 3º lugar, Diretoria de Comunicação em 2º, e Presidência da Casa em 1º, com mais de cinco toneladas de alimentos arrecadados.