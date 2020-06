Cães farejadores encontram idoso de 70 anos desaparecido em Santa Rosa

Dois cães farejadores do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) ajudaram a encontrar um idoso de 70 anos que estava desaparecido há dois dias, na zona rural de Santa Rosa de Goiás, no interior do estado. O resgate ocorreu nesta quarta-feira (10/6) e ele estava sumido desde a noite da última segunda-feira (8/6).

De acordo com informações da corporação, uma equipe de bombeiros em Inhumas, na região Central de Goiás, foi acionada na última terça-feira (9/6), para uma ocorrência de busca de um idoso, de 70 anos, que estava desaparecido.

Idoso ficou desaparecido por dois dias até ser resgatado com ajuda de cães farejadores

Segundo relato dos familiares, ele sumiu na noite do dia 8, na zona rural do município de Santa Rosa de Goiás. Após realizado o primeiro atendimento, os militares acionaram a equipe de cães farejadores do 1º Batalhão, em Goiânia, composta pelo Sargento Wanderley/Cão Fênix e o Cabo Veloso/Cão Hope.

As buscas começaram ainda no dia 9 e a vítima foi encontrada e resgatada na tarde desta quarta-feira (10/6). Ainda conforme o CBMGO, ele estava consciente e um pouco debilitado pela falta de água e comida.

Após os primeiros socorros, ele foi levado ao Hospital Municipal da cidade, onde foi deixado acompanhado de seus familiares, aos cuidados médicos. Ainda não se sabe como o idoso teria se perdido.

Latido de cachorro ajuda Bombeiros encontrarem criança desaparecida

Em Goiás, uma menina de três anos que estava desaparecida em uma mata no Povoado de Barbosilândia, entre Posse e Damioanópolis, foi encontrada com ajuda de seu cachorrinho, que além de deixar rastros pelo caminho, latiu até que os Bombeiros conseguissem localizá-los.

Segundo apuração, a criança saiu escondido de casa no início da noite, logo após o jantar, na companhia do cachorro da família. Depois de sentir falta da menina, os pais a procuraram na vizinhança do povoado, mas não encontraram. O Corpo de Bombeiros de Posse foi acionado por volta de meia noite.

Após duas horas de buscas, ela foi localizada na mata de uma fazenda. De acordo com a corporação, os rastros do cachorrinho e os latidos ajudaram as equipes a chegar até a criança. A menina foi encontrada dormindo na mata, a cerca de dois quilômetros do povoado.