Covid-19: Sem contar novos casos de Rio Verde, Goiás já soma 7.696 infectados

Goiás já tem 7.696 casos confirmados de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, de acordo com boletim epidemiológico desta quinta-feira (11/6). Os mais de 1.500 novos casos confirmados em Rio Verde, na região Sudoeste do estado, ainda não foram inseridos no sistema pela Secretaria Municipal. Por esse motivo, eles não aparecem nos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).

Segundo o boletim, Goiás investiga 32.715 casos suspeitos da doença; outros 16.694 já foram descartados. O estado tem, até o momento, 189 mortes confirmados e outras 31 suspeitas em investigação. Já foram descartadas 313 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Leia a nota da SES-GO sobre a atualização dos casos de Rio Verde:

Em relação aos casos confirmados divulgados por Rio Verde, a SES-GO informa que os dados ainda não foram inseridos pela Secretaria Municipal da cidade nos sistemas de notificação E-SUS e Sivep Gripe. Representantes do município informaram que está sendo realizada uma força-tarefa para atualização das informações. À medida que os casos forem inseridos nos sistemas de notificação, eles serão atualizados no painel Covid-19 da SES-GO.

Covid-19 já afeta 163 cidades de Goiás

Além de Rio Verde, outras 162 cidades em Goiás já foram afetadas pelo novo coronavírus. Outras 67 apuram casos suspeitos e apenas 16 não tem notificações da doença.

O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/. Os dados apresentados na matéria foram contabilizados até às 14h30 desta quinta-feira, 11 de junho.

Crescimento no número de casos

Conforme os últimos boletins da SES-GO, em oito dias, Goiás superou todos os casos de covid-19 registrados em maio. Entre os dias 3 a 10 de junho, o estado já contabilizou 2.928 novas infecções, superando o todas as contaminações do mês de maio, quando 2.861 pessoas foram infectadas.