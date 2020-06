Dupla é presa por roubar, abandonar motorista de app e bater carro, em Jataí 

Uma dupla foi presa suspeita de roubar e abandonar um motorista de transporte por aplicativo nas proximidades de Acreúna. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (10/6), em Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás, após os criminosos solicitarem uma viagem.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de app relatou à que por volta das 19h foi acionado para uma corrida em Rio Verde e dois homens entraram como passageiros. Instantes depois eles anunciaram o assalto, fazendo ameaças com um revólver.

O motorista seguiu com os criminosos até as proximidades de Acreúna, onde foi abandonado na estrada. Ainda de acordo com informações da corporação, a vítima acessou o Sistema Sinal da PRF e fez o registro do roubo. Após o repasse das informações, o carro dele foi recuperado em Jataí, também no sudoeste goiano.

Dupla com carro de motorista de app, roubado e abandonado, foi encontrada horas após o crime

Por volta das 23h30, uma equipe da PRF que estava em ronda pela BR-060, avistou o veículo suspeito e iniciou acompanhamento tático na rodovia. A perseguição só terminou após os suspeitos baterem o carro na esquina de um supermercado em Jataí.

Dois jovens, ambos com 22 anos, foram presos em flagrante pelo roubo do veículo, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa. Um deles tinha dois mandados de prisão em aberto. Foi apreendido um revólver carregado com seis munições.

A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Jataí.

Roubo de veículo em Goiás

No primeiro trimestre de 2020, Goiás registrou redução em 100% de casos de roubo a bancos, conforme os indicadores criminais. Os dados foram apresentados em abril deste ano, pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO).

Os crimes letais intencionais tiveram redução de 21,02%, sendo que latrocínios caíram 54,55% e homicídios 20,20%. Já os roubos a veículos apresentaram redução de 31,77%.