Em 10 dias, Goiânia confirma mais de mil casos de coronavírus

Com quase 3 mil infectados pelo novo coronavírus, Goiânia confirmou mais de mil casos apenas nos dez primeiros dias de junho. Até o momento, a capital tem 2.983 infectados.

Na última terça-feira (9/6), foi registrado o recorde de casos deste mês, com 298 novas infecções no período de 24 horas. Nos dias 2, 4 e 5 de junho também foram confirmados altos números de contaminados, sendo 198, 176 e 150, respectivamente.

No início do mês, 505 profissionais da saúde foram diagnosticados com a covid-19, mas, em 10 dias, o número passou para 636. A maioria das contaminações ainda são de técnicos de enfermagem, representando 31%.

No mesmo período, 25 novas mortes foram contabilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. No dia 1º de junho, havia 63 óbitos, nesta quarta-feira (10/6) o número foi de 85.

Goiânia confirma quase 3 mil casos de coronavírus

Conforme o boletim epidemiológico de ontem (10/6), 735 pacientes já se recuperaram totalmente da doença. O novo relatório confirma ainda que a maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (36%). Dos 195 pacientes internados pela doença na capital, 120 (65%) necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Os sintomas mais comuns informados pelos 983 pacientes com investigação epidemiológica concluída são tosse (56%), febre (53%), dor de cabeça (39%), perda de olfato (33%), diarreia (32%) e dores musculares (30%).

No total, 362 bairros de Goiânia já contam com registros da doença, a maioria dos casos está concentrada no Distrito Sanitário Sul. O bairro que tem mais casos ainda é o Setor Bueno, com 183 registros. Por isso, a prefeitura está fazendo constantes ações no local, a fim de averiguar o cumprimento dos protocolos de segurança estabelecidos nos decretos municipais sobre a obrigatoriedade do escalonamento de horários de funcionamento do comércio, indústria e serviços essenciais.