Em 8 dias, Goiás supera todos os casos de covid-19 do mês de maio

De acordo com os dados dos últimos boletins da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), em 8 dias, Goiás superou todos os casos de covid-19 do mês de maio. Até o momento, 7.678 pessoas já foram contaminadas, segundo a plataforma covid-19, do governo federal.

Entre os dias 3 a 10 de junho, o estado já contabilizou 2.928 novas infecções, superando o todas as contaminações do mês de maio, que registrou 2.861 casos.

Somente em junho, quatro recordes de casos em 24 horas foram ultrapassados. No dia 2, houve 419 novos registros. Dia 4 foram 434. Na última terça-feira (9/6), houve 501 novos casos em um dia. Ontem (10/6), o estado contabilizou 571 novas contaminações.

Dos dez primeiros dias deste mês, somente em um Goiás teve menos de 100 casos em 24 horas, que foi no último domingo (7/6), quando foram confirmados 93 casos.

Apesar da plataforma covid-19 registrar 7.678, o estado já passa de 9 mil casos, isso porque Rio Verde ainda não registrou todos os casos nos sistemas de notificação E-SUS e Sivep Gripe. Rio Verde tem 2.180 contaminados, mas a plataforma contabiliza apenas 360. De acordo com SES-GO, “à medida que os casos forem inseridos nos sistemas de notificação, eles serão atualizados no painel Covid-19”.

Até o momento, há 32.686 casos suspeitos em investigação. Outros 16.644 já foram descartados.

Goiás supera casos de covid-19 do mês de maio e tem 65 novas mortes

Em 10 dias, Goiás registrou 65 novas mortes em decorrência da covid-19, causada pelo novo agente do coronavírus. Em maio, Goiás teve 95 mortes. No total, há 189 vítimas fatais.

O recorde de mortes diárias também foi registrado em junho, mais especificamente no dia 2, quando foram contabilizados 25 óbitos em apenas 24 horas.Há 31 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 313 mortes suspeitas nos municípios goianos.