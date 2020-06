Em seis dias, 14 mortes são registradas em rodovias goianas

A gravidade dos acidentes nas rodovias nos últimos dias preocupa a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Somente em seis dias, 14 mortes foram registradas em rodovias goianas. Segundo a PRF, o número acende o alerta para o final de semana que será prolongado, por causa do feriado de Corpus Christi.

Conforme estatísticas da PRF, o fluxo de veículos tem aumentado nos últimos dias e a expectativa é que essa tendência permaneça com o feriado, exigindo atenção redobrada dos motoristas que forem pegar a estrada.

Devido a gravidade de acidentes nos últimos dias, ao longo desta semana a PRF vai reforçar as fiscalizações em todo o estado, com incremento de policiais, viaturas e equipamentos visando intensificar o policiamento e a presença da polícia nas rodovias.

De acordo com a PRF, são frequentes comportamentos inadequados de motoristas, como o desrespeito a regras básicas de trânsito, como a falta do cinto de segurança, ultrapassagens irresponsáveis, retornos irregulares e uso do aparelho celular.

As mortes registradas em rodovias goianas

Um exemplo foi o flagrante feito na tarde de ontem (10/6), quando um carro de passeio estava com oito passageiros na BR-060, entre Acreúna e Indiara. Adultos e crianças transportadas soltas, sem segurança alguma.

Na manhã de hoje (11/6), uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão na BR-153, próximo ao Anel Viário de Aparecida de Goiânia. Ela estava à caminho do trabalho e atuava como técnica em enfermagem.

Na última segunda-feira (8/6), um caminhoneiro, de 42 anos, morreu em um acidente na BR-153, no município de Pontalina, no sul do estado. De acordo com a PRF, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista.

“A PRF está atenta aos comportamentos irresponsáveis que aumentam a gravidade de acidentes e até mesmo mortes nas rodovias federais.”, afirmou por meio de nota. Caso alguma irregularidade seja flagrada em BRs goianas, o número para denúncias anônimas é o 191.