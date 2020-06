Homem fica com 27% do corpo queimado ao levar choque, em Anápolis

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde desta quarta-feira (10/6), para atender uma ocorrência onde um homem ficou com 27% do corpo queimado ao levar um choque, em Anápolis.

Conforme informações, quando os militares chegaram no local, encontraram a vítima, do sexo masculino, no telhado do terceiro pavimento de uma edificação no Centro da cidade. Ainda não há informações sobre como tenha acontecido o acidente.

Diante dos fatos, os militares prestaram atendimento pré-hospitalar com emprego de equipamentos e técnicas de salvamento em altura. Em seguida, deixaram o homem aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), que o encaminhou para uma unidade de saúde.

Veja o vídeo gravado por militares no momento que a vítima de choque elétrico é resgatada do telhado:

Além do homem que ficou com 27% do corpo queimado ao levar choque, em Anápolis, outro morreu em Aparecida

Um homem, de 53 anos, morreu no última dia 11 de fevereiro, após levar um choque em uma bomba d’água, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para tentar reanimar a vítima.

Conforme informações, o homem estava fazendo manutenção na bomba quando foi eletrocutado. A vítima, identificada como Pedro de Souza Gomes, estava trabalhando em uma chácara, no setor São Pedro, quando o acidente aconteceu.

Segundo relatos, o Pedro foi tentar consertar o cabo de uma bomba d’água que estava desencapado, mas acabou encostando no fio e recebeu uma descarga elétrica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e as equipes tentaram realizar o socorro, mas a vítima não resistiu e morreu ainda no local. Diante disso, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.