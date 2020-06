Mulher é presa ao esconder celulares em TV para entregar a preso, em Formosa

Um mulher foi presa na tarde desta quarta-feira (10/6) ao esconder celulares em TV para entregar a preso, em Formosa. O flagrante foi feito pelos servidores do local.

Conforme informações, a mulher chegou ao local com os ilícitos e já apresentava nervosismo. Durante a revista, os agentes prisionais fizeram a interceptação.

A interceptação da mulher que foi presa ao esconder celulares em TV, em Formosa

De acordo com a 9ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), uma mulher chegou ao presídio estadual com um televisor, que seria entregue a um custodiado.

No momento da revista com raio-x, os objetos foram encontrados dentro do televisor. Havia quatro celulares, doze chips de operadoras de telefonia móvel, uma base de carregador dos eletrônicos e cabos USB.

Ao ser questionada, a mulher afirmou que levou o equipamento à pedido de uma conhecida, a qual estaria fazendo um favor. Segundo à Coordenação, a mulher já demonstrava nervosismo antes do flagrante.

A mulher envolvida na ocorrência foi conduzida à Polícia Civil para investigação e providências legais necessárias. A direção do estabelecimento penal abriu um procedimento administrativo para apuração do caso e aplicação de sanção disciplinar ao custodiado que receberia os materiais ilícitos, na forma da lei.

Menor é flagrada com drogas e chips em alimentos no presídio de Mineiros

Uma menor, de 16 anos, foi flagrada, no dia 28 de maio, com drogas e chips em alimentos no presídio de Mineiros. Um homem, de 25 anos, também participou a ação.

Os ilícitos estavam escondidos dentro de pacotes de açúcar e pães. A adolescente e o homem tinham a intenção de entregar as drogas e os chips para dois presos da unidade.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Policia Civil do município para as devidas providências. A unidade prisional abriu procedimentos administrativos internos para apurar os fatos.