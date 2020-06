Agentes encontram drogas, celulares e faca jogados em presídio de Corumbá

Os servidores plantonistas do presídio de Corumbá encontraram drogas, celulares e facas que foram arremessados por cima do muro da unidade prisional, na madrugada desta sexta-feira (12/6).

A interceptação aconteceu no momento da realização do procedimento de ronda noturna, quando os servidores identificaram uma movimentação estranha na direção do pátio do banho de sol dos custodiados. De imediato, foram adotados os procedimentos cabíveis evitando que os materiais chegassem à destinação final.

No total, foram encontradas 26 porções de substância análoga à maconha, seis celulares, sete fones de ouvido, sete carregadores para os eletrônicos, um cabo UBS, duas facas, uma tesoura e 17 papeis de seda. O suspeito de tentar repassar os materiais por cima do muro da unidade prisional conseguiu fugir do local sem identificado.

A direção da unidade, pertencente à 1ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), abriu procedimento administrativo interno para apurar os fatos e, posteriormente, aplicar as sanções disciplinares aos custodiados destinatários dos ilícitos, na forma da lei.

Os materiais interceptados estão à disposição das autoridades competentes para as providências necessárias.

Além do caso do presídio de Corumbá, uma menor foi flagrada com entorpecentes em alimentos, em Mineiros

Uma menor, de 16 anos, foi flagrada com drogas e chips em alimentos no presídio de Mineiros, no último dia 28 de maio. Um homem, de 25 anos, também participou a ação.

Os ilícitos estavam escondidos dentro de pacotes de açúcar e pães. A adolescente e o homem tinham a intenção de entregar as drogas e os chips para dois presos da unidade. Entretanto, os servidores fizeram a interceptação antes que chegasse ao destino final.

Conforme informações, os ilícitos estavam escondidos em pacotes de pães e açúcar que foram deixados na cobal, dia que familiares e amigos deixam alimentos e mantimentos no local.

O homem e a adolescente foram levados para a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.