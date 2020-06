Bairros de Goiânia ficam sem água durante o fim de semana; veja lista

A Companhia de Saneamento de Goiás informou que alguns bairros de Goiânia ficarão sem água durante o fim de semana. O motivo é a instalação de macromedidores no sistema de abastecimento de água da Região Oeste de Goiânia, com o objetivo de aprimorar o monitoramento das redes.

De acordo com a Saneago, os trabalhos serão realizados na sábado (13/6) e domingo (14/6), das 7h às 17h30. Durante a execução dos serviços, o abastecimento poderá ser parcialmente prejudicado.

O fornecimento normalizado de forma gradual após a conclusão da manutenção, com normalização total ao longo da noite. Segundo informado, só serão afetadas as residências que não possuem caixas d’água bem dimensionadas.

Veja os bairros de Goiânia que ficam sem água durante o fim de semana

No total, 15 bairros terão o abastecimento afetado, mas nem todos serão no mesmo dia, alguns somente sábado e outros no domingo. Confira se seu bairro está na lista:

Sábado (13/6)

Jardim Alfaville

Jardim Botânico (parcial)

Residencial Alfaville,

Residencial Gardênia

Vila Rizzo (parcial)

Domingo (14/6)

Aritana

Chácaras Buritis

Corte Real

Della Pena

Jardim Botânico (parcial)

Marques de Abreu

Ponta Negra

Residencial Real

Rio Branco

Vila Rizzo (parcial)

A Companhia solicita a compreensão dos clientes e o consumo consciente das reservas domiciliares de água tratada, especialmente no período que antecede a normalização total do sistema.

Manutenção afeta abastecimento em Goiatuba e Águas Lindas

Nesta sexta-feira (12/6), devido ao serviço de manutenção e limpeza na captação de água bruta em Goiatuba o abastecimento no município está prejudicado. A normalização do sistema está prevista para ocorrer após as 22h de hoje.

Já em Águas Lindas, será trocada uma bomba de um poço artesiano. Durante a execução do serviço, o abastecimento pode ser prejudicado nos bairros: Mansões Olinda, Mansões Pôr do Sol e Pinheiro. A normalização acontece gradualmente após a conclusão do serviço e a recuperação total do sistema será após as 22h.