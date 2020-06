Cinco recuperados da covid-19 recebem alta no mesmo dia, em Aparecida

Cinco pacientes recuperados da covid-19, que estavam internado no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), receberam alta juntos, nesta sexta-feira (12/6). Eles deixaram a unidade recebendo uma homenagem dos profissionais da saúde, que seguravam balões e cantavam um hino.

Antes de voltar para casa, cada um deles foi aplaudido pelos colaboradores do HMAP. Entre os pacientes está o técnico de enfermagem Keity Sardeiro Sano, de 52 anos, que trabalha na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid do hospital.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s01660f6b97f5279e3bc723204e013c33′]

O profissional deu entrada no hospital no dia 29 de maio com sintoma de falta de ar e já foi entubado. Ele foi encaminhado para UTI no dia 4 de junho, após resultado positivo para covid-19. De acordo com a unidade, durante o período de internação, ele permaneceu 11 dias na UTI e três na enfermaria.

A enfermeira Luciana Pires, colega de trabalho de keity na UTI, comemorou a alta médica, que para ela é um vitória. “Ele ficou muito grave na UTI, nós esperávamos muito o momento em que ele fosse para enfermaria. Estávamos todos com pensamentos positivos que isso iria acontecer. Essa vitória serve de esperança para outros pacientes que estão em estado grave com covid-19”, relatou.

Recuperados da covid-19 em Aparecida de Goiânia

Ainda segundo informado pelo HMAP, Espedito Barbosa de Sena, de 56 anos, chegou a unidade no dia 9 de junho, não precisou de UTI e permaneceu três dias no hospital. Os pacientes Autimio Meira Brito, 54 anos, e Alubia Alecrim Ferreira Lima, 42 anos, permaneceram internados por três dias na enfermaria, ambos com sintomas de falta de ar e febre.

Luiz Cesar Calisto Dornelas, 45 anos, deu entrada no HMAP com sintomas de febre e falta de ar e ficou internado na enfermaria Covid por um dia.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sa60258106304ab87bff7db074e4fea53′]

A equipe da unidade de saúde também comemora cada alta hospitalar. “Enquanto equipe, a nossa maior alegria é esse momento da alta, porque é ali que nós vemos o resultado do empenho de todos, da equipe e do paciente,” enfatizou Marlete Silva, diretora de humanização e multiprofissional do hospital.

Com essas cinco novas altas, 26 pacientes recuperados já deixaram o HMAP.