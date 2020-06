Goiânia tem mais de 3 mil casos de covid-19; recuperados somam 736

De acordo com informe epidemiológico desta quinta-feira (11/6), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SES), Goiânia tem mais de 3 mil casos de covid-19. Os recuperados somam 736.

Conforme dados divulgados, nas últimas 24 horas, 39 novos casos foram confirmados na capital. O relatório ainda traz o número de profissionais de saúde contaminados pela covid-19, que são 645.

A maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (36%). Dos 197 pacientes internados pela doença na capital, 122 (62%) necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Em relação aos sintomas apresentados nos pacientes contaminados, os mais comuns são tosse (56%), febre (54%), dor de cabeça (39%), perda de olfato (33%), perda do paladar (33%), e diarreia (32%).

Os casos de covid-19 em Goiânia estão distribuídos em 362 bairros, mas a maioria se encontra no Setor Bueno, que apresenta 183 registros. Em seguida está o Setor Oeste, com 115 infecções. No total, há 3.022 contaminações na capital.

Goiânia tem aumento de casos de covid-19 e mortes somam 85

A capital está apresentando um aumento rápido de casos de covi-19 e já tem 85 óbitos. A maioria das mortes em decorrência do novo agente do coronavírus são de pessoas do sexo masculino, com idade superior a 60 anos, que já apresentava algum fator de risco. Na área da saúde, seis profissionais perderam a vida.

Em Goiás, de acordo com informe epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (11/6), há 189 óbitos por coronavírus. Entretanto, a plataforma Covid-19, do governo estadual, atualizou os dados na manhã de hoje (12/6), às 6h20, e o número de mortos subiu para 194.

Além disso, o painel ainda registra 7.846 casos confirmados, mas o número real já passa de 9 mil, isso porque a Prefeitura de Rio Verde ainda não inseriu todas as infecções no sistema. A cidade já tem mais de 2 mil contaminados.