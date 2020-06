Goiás registra mais de 7,8 mil infectados pela covid-19, diz governo

De acordo com boletim divulgado nesta sexta-feira (12/6), pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), Goiás tem mais de 7,8 mil infectados pela covid-19. Nas últimas 24 horas, 150 novas contaminações foram registradas no sistema.

Entretanto, o número de contaminações é maior, mais de 9,5 mil, isso porque Rio Verde ainda não inseriu todas as contaminações da cidade, que tem mais de 2 mil casos. A plataforma do governo contabiliza apenas 403, mas será atualizada à medida que os casos forem inseridos nos sistemas de notificação.

Dados do painel Covid-19, do governo estadual, apontam que Goiás tem apenas 16 cidades sem casos de covid-19. A última atualização foi feita às 14h20 desta sexta-feira (12/6).

No mapa, as cores vermelho, amarelo e cinza mostram os municípios distribuídos pelo grau de risco. São 163 cidades com casos confirmados e 65 com suspeitas. Veja a lista das cidades sem casos registrados:

Água Limpa Americano do Brasil Baliza Buriti de Goiás Campos Verdes Cristianópolis Davinópolis Diorama Guarinos Mambaí Marzagão Nova Roma Palestina de Goiás Santa Tereza de Goiás Três Ranchos Uirapuru

Já são 7.846 casos confirmados no estado. Há 194 óbitos confirmados e outros 35 suspeitos estão em investigação. Já foram descartadas 314 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Goiás registra altos números infectados pela covid-19 e isolamento ainda é baixo

Apesar de ainda apresentar um índice considerado baixíssimo, o estado de Goiás não figura mais em último lugar no ranking nacional de isolamento social. Ficando à frente do Maranhão e Tocantins, o estado apresenta um índice de 41,48% de isolamento.

O mapeamento é realizado pela empresa de tecnologia In Loco. Entretanto, ela enfatiza que os dados, atualizados pela última vez nesta quinta-feira (11/6), “não representam a população em sua totalidade”.

Profissionais da saúde com coronavírus em Goiás

Com relação ao total de casos confirmados, 966 são profissionais da saúde, representando 12.3%. Deste total, a maioria são de técnicos ou auxiliares de enfermagem, com 5.3%. Veja as outras profissões: