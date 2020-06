Goiás sobe em ranking de isolamento social, mas índice ainda é ruim

Apesar de ainda apresentar um índice considerado baixíssimo, o estado de Goiás não figura mais em último lugar no ranking nacional de isolamento social. Ficando à frente do Maranhão e Tocantins, o estado apresenta um índice de 41,48% de isolamento.

O mapeamento é realizado pela empresa de tecnologia In Loco. Entretanto, ela enfatiza que os dados, atualizados pela última vez nesta quinta-feira (11/6), “não representam a população em sua totalidade”.

Em primeiro lugar absoluto no ranking de isolamento social está o estado de Rondônia, com um índice de 50,35%; seguido pelo Rio Grande do Norte, com 49,20% e Rio Grande do Sul, com 48,02%. Mesmo tendo subido no ranking, Goiás ainda figura entre os últimos lugares, com um índice menor que 42% de isolamento. Abaixo estão o Maranhão, com 40,63% e Tocantins, com 39,20%.

Goiás já chegou a figurar em primeiro lugar no ranking de isolamento social

As medidas de restrição do funcionamento do comércio e de isolamento social têm sido amplamente recomendas pelas autoridades da área da Saúde. Segundo a In Loco, no início de abril o estado de Goiás chegou a ficar em primeiro lugar no ranking de isolamento, com 56,6%. Abaixo ficou o Distrito Federal, com 55,8%; Ceará, com 53,8% e Pernambuco, com 53,1%.

Em um estudo publicado pela Universidade Federal de Goiás, que levantou dados disponíveis para elaborar um cenário hipotético sem a implementação do isolamento, um grupo de pesquisadores realizou a simulação de dados atualizados até o dia 2 de junho sobre o número estimado de óbitos por covid-19 que puderam ser evitados em Goiás.

O resultado foi a estimativa de que as medidas de distanciamento social evitaram entre 2.834 e 3.407 mortes por covid-19 no estado até o momento.