Homem é preso por agredir companheira, de 13 anos, em Hidrolândia

Um homem foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (11/6), por agredir a companheira, uma adolescente de 13 anos, em Hidrolândia. A idade do homem não foi divulgada, mas ele já tem antecedentes criminais pelo crime de roubo e no início do mês foi detido pelo crime de tentativa de homicídio, segundo a Polícia Militar.

Ainda de acordo com a corporação, a equipe foi acionada durante a noite para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, foi constatado que se tratava de uma menor de 13 anos, que havia sido agredida pelo companheiro.

O homem foi preso em flagrante e levado à delegacia da cidade. Conforme apurado pelos policiais militares, o agressor já tem antecedentes criminais por roubo e no início do mês foi detido pelo crime de tentativa de homicídio.

Na delegacia, companheiro da adolescente foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal e também será investigado pelo crime de estupro de vulnerável. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso para que sejam tomadas as medidas legais.

Violência doméstica em Goiás

Mulheres vítimas de violência doméstica podem fazer denúncias contra seus agressores em farmácias de Goiás. Na quarta-feira (10/6), a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) passou a integrar a campanha Sinal Vermelho, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), para incentivar as vítimas a denunciarem agressões nas 5 mil farmácias instaladas no estado.

De acordo com as autoridades, basta mostrar um X vermelho na palma da mão para que o atendente ou o farmacêutico entenda que se trata de uma denúncia e em seguida acione a polícia. Atendentes e farmacêuticos seguirão protocolos preestabelecidos para lidar com a situação e não necessariamente serão chamados a testemunhar nos casos.

Em Goiás, nos 30 primeiros dias da quarentena, foi observada redução de 32% das notificações de medidas protetivas de urgência em relação aos 30 dias anteriores; e de 38% em comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, houve aumento de 17% das autuações no sistema de tramitação do Poder Judiciário de registro de ocorrência de flagrante.