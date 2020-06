Jogador da base do Atlético-GO testa positivo para covid-19

Um jogador da categoria de base do Atlético-GO testou positivo para o novo coronavírus, causador da covid-19. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira (12/6), pelo médico do clube, Avimar Teodoro. O atleta seria integrado ao elenco profissional nos treinos físicos.

Ainda de acordo com o médico, o jogador não teve contato com outras pessoas do clube, que decidiu fazer a testagem individual de cinco meninos da base que seriam promovidos para o time principal. Um deles testou positivo para o vírus e a contraprova confirmou a infecção.

Jogador do Atlético-GO, positivo para covid-19, vai ficar em isolamento por 14 dias

O atleta, que não teve o nome revelado, vai ficar em isolamento por 14 dias no CT do Atlético-GO. O exame, segundo Avimar, apontou que ele já está no fim da infecção.

O jovem relatou que havia sentindo alguns sintomas dias antes, mas agora, quando o exame constatou o vírus ele já estava assintomático. O jogador será monitorado pela equipe médica do Dragão.

Os demais atletas da base ficarão isolados da concentração, em suítes separadas e sem contato com o colega positivo para a doença. O restante do elenco deve ser testado novamente neste sábado (13/6).

Goiás também teve casos positivos de covid-19

No último dia 4, jogadores e comissão técnica do Goiás Esporte Clube testaram positivo para covid-19. No total, oito pessoas foram infectadas. A informação foi repassada por meio das redes oficiais do clube.

De acordo com o médico do Goiás, Bruno Favaron, os testes laboratoriais foram realizados no início da última semana. Ao todo, 60 amostras foram coletas, onde oito deram diagnóstico positivo, sendo três jogadores e cinco funcionários.

Conforme explicado por Favaron, foram feitos dois testes, sendo o PCR e o teste sorológico. Os contaminados e seus familiares já foram orientados quanto aos devidos cuidados.

Novos testes devem ser realizados para avaliar novamente os que testaram positivo para covid-19. Também será feita nova testagem entre os que tiveram resultados negativos.