Para evitar aglomeração de turistas, Justiça cancela torneio de pesca em Goiás

Após acatar um pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO), o juiz da comarca de Nova Crixás decidiu pelo cancelamento do torneio do 2º Pesca Band, torneio de pesca que estava previsto para começar nesta sexta-feira (12/6) no distrito de São José dos Bandeirantes, em Goiás. Conforme o MP-GO, o distrito em questão “está experimentando intensa movimentação de turistas” por causa do torneio, o que contraria as recomendações sanitárias para contenção do coronavírus.

O torneio de pesca esportiva de piraíba teria início hoje e iria até o próximo domingo (14/6). Porém, com a decisão do juiz Giuliano Morais Alberici, o evento fica cancelado. Foi determinado ainda que o organizador do evento, Bruno Almeida Ramos, retire de todas as redes sociais e demais meios de comunicação “toda e qualquer publicidade relacionada à realização do evento; promova ampla difusão do cancelamento do evento e comunique aos inscritos sobre o cancelamento”.

Para o promotor Mário Henrique Caixeta, em substituição na Promotoria de Justiça de Nova Crixás, “não são necessárias longas digressões para demonstrar a fragilidade da rede de saúde na Região Norte do Estado de Goiás, pois trata-se de fato público e notório”. “Logo, evento como o pretendido incrementará sensivelmente essa deficiência da rede pública de saúde, elevando o risco de contágio da Covid-19”, afirmou.

Segundo ele, o evento provocará aglomeração de pessoas, inclusive, com a atração de turistas de outros Estados. “Não teremos, enfim, como assimilar o risco provocado pelo torneio de pesca. Desta forma, considerando que o incremento de turistas na região, tanto em São José de Bandeirante, outro caminho não há senão impedir a realização desse evento”, argumentou.

Descumprimento do cancelamento de torneio de pesca em Goiás pode gerar multa de R$ 15 mil

Ao proferir a decisão, o juiz de Nova Crixás fixou multa no valor de R$ 15 mil em caso de descumprimento da ordem judicial, em benefício do Fundo Municipal de Saúde de Nova Crixás.

O magistrado determinou ainda que a intimação seja feita, inclusive, por telefone ou mediante a presença do oficial de justiça no local do evento, para que seja cumprida imediatamente, além do envio de cópia da decisão à Polícia Civil do Estado de Goiás, Polícia Militar e à Secretaria de Saúde do município de Nova Crixás.