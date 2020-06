Prefeitura de Palmeiras de Goiás confirma segunda morte por coronavírus

A Prefeitura de Palmeiras de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), confirmou a segunda morte por coronavírus. O comunicado foi feito na noite desta quinta-feira (11/6), por meio das redes sociais.

Conforme informações, trata-se de um idoso, de 82 anos, que faleceu no final da tarde de ontem. Ele estava internado em Goiânia. “Essa doença só vai acabar se cada um fizer a sua parte”, disse o Prefeito Vando Vitor.

“Secretaria de Saúde comunica o segundo óbito de Covid-19 em Palmeiras de Goiás. O senhor José Rodrigues dos Santos, de 82 anos, mais conhecido na cidade por Sergipano, faleceu no final da tarde desta quinta-feira, 11/05, vítima do coronavírus. Neste momento de dor, a Prefeitura de Palmeiras presta as condolências e os sinceros pêsames a familiares e amigos pela perda irreparável.”, escreveu nas redes sociais.

A primeira morte na cidade foi registrada no dia 19 de maio, trata-se de um pastor que estava internado no Hospital de Campanha de Goiás.

Casos de coronavírus confirmados pela Prefeitura de Palmeiras de Goiás

Até o momento, Palmeiras de Goiás tem 19 casos de coronavírus confirmados, nove recuperados, nove suspeitos, 93 em observação, 110 descartados e dois óbitos. Os dois primeiros casos da cidade foram registrados no dia 7 de maio de 2020. Eles testaram positivo para covid-19 após chegarem de outro estado com os sintomas característicos da doença.

Na cidade, é obrigatório o uso de máscara para todos que forem transitar em ruas e avenidas, praças, logradouros públicos e estabelecimentos comerciais.

Covid-19 em Goiás

Até o momento, Goiás conta com 7.846 contaminações pelo coronavírus. Os dados são do painel da Covid-19, do governo de Goiás, que foi atualizado às 7h20 desta sexta-feira. Há 194 óbitos nos municípios goianos. Os casos suspeitos em investigação já passam de 33 mil, outros 16.985 já foram descartados.