Prefeitura de Trindade confirma quinta morte por coronavírus

A Prefeitura de Trindade, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), confirmou a quinta morte por coronavírus. A informação foi repassada no fim da tarde desta sexta-feira (12/6), por meio das redes sociais.

Até o momento, a cidade conta com 147 pessoas contaminadas pela covid-19. Destes, 91 estão recuperados e 51 em tratamento. Além disso, outros 28 suspeitos são investigados. Os descartados somam 137.

Veja os casos bairros com registros da covid-19 em Trindade:

Ana Rosa -6 Bairro Santuário – 3 Centro – 4 Chácara Santa Luzia – 3 Cristina I – 3 Cristina II – 1 Dona Iris I – 2 Dona Iris II – 3 Guarujá Park – 2 Jardim Califórnia – 1 Jardim Decolores – 3 Jardim Floresta – 2 Jardim Imperial I – 4 Jardim Ipanema – 4 Jardim Marista – 8 Jardim Salvador – 2 Jardim Scala – 1 Maria Eduarda – 3 Maysa I – 7 Maysa II- 3 Maysa III – 5 Monte Sinai – 2 Morada do Bosque – 1 Novo Paraíso – 1 Palmares – 7 Pontakayana – 6 Renata Park – 4 Residencial Monte Cristo – 1 Residencial Morais – 3 Residencial Pai Eterno – 3 Residencial Vieira – 1 Rio Vermelho – 2 Samarah – 1 Santo Onofre – 1 São Bernardo I – 1 São Bernardo II – 2 Serra Dourada – 1 Setor Barcelos – 4 Setor Oeste – 6 Setor Sol Dourado – 2 Setor Sul – 7 Vila Emanuel – 1 Vila João Braz – 2 Vila Maria – 2 Vila Nossa Senhora do Perpértuo Socorro – 1 Vila Pai Eterno – 9 Vila Santo Afonso – 1

Prefeitura de Trindade anuncia reforma de terminal rodoviário

Por meio das redes sociais, o prefeito Jânio Darrot anunciou, nesta sexta-feira (12/6), investimento de R$ 1,5 milhão destinados à reforma do Terminal Rodoviário Municipal.

Entre as medidas está a cobertura do pátio da rodoviária, inclusive na área dos táxis. Além disso, também estão previstas melhorias nas instalações elétricas, pintura do prédio, demolição e construção de novas calçadas externas, revitalização do piso na plataforma de embarque e dos banheiros. A licitação está marcada para o dia 29 de julho.