Homem é preso flagrante por atirar em mulher durante festa, em Quirinópolis

Um homem foi preso em flagrante por atirar contra uma jovem de 22 anos em uma festa, em Quirinópolis, no interior de Goiás. Ambos estavam no evento, que ocorria na fazenda da Região da Serra Confusão do Rio Preto, na madrugada deste sábado (13/6).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de Quirinópolis foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na região. Na fazenda, foi apurado que um homem, de 24 anos, atirou contra a vítima por motivo fútil. No entanto, ainda não se sabe se eles tiveram alguma discussão ou se tinham alguma relação.

A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Quirinópolis. O Dia Online tenta contato com a unidade de saúde, para atualizar o estado de saúde da vítima.

Após diligências, os policiais prenderam em flagrante pelo crime. Com ele foi apreendido um revolver cal 38, marca Taurus, com munições. Também foi apreendido o veículo que ele utilizou para fugir do local após atirar contra a mulher.

Segundo a corporação, os procedimentos legais de autuação foram realizados pela Polícia Civil local. O caso será investigado.

Tentativa de homicídio em Goiânia

Além do caso de tentativa de homicídio durante festa em Quirinópolis, a Polícia Militara atuou em uma ocorrência semelhante no Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia. Caso ocorreu neste sábado (13/6).

Uma equipe de policiais do 13º Batalhão foi informada sobre uma tentativa de homicídio ocorrida no Setor Recanto do Bosque e que o autor estaria no setor Residencial Brisas da Mata, próximo ao local.

De imediato, os policiais foram até a residência do suspeito, onde ele foi localizado, bem como a motocicleta e o capacete usados no crime. Ainda não se sabe o que teria motivado a tentativa de homicídio.

O homem, a vítimas e testemunhas foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.