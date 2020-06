Em 24 horas, Goiás registra 4 casos de covid-19, diz governo

Nas últimas 24 horas, Goiás registrou apenas 4 casos de covid-19, segundo boletim epidemiológico, divulgado na tarde deste domingo (14/6), pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

No sábado (13/6), havia 7.940 contaminações pelo novo coronavírus no território goiano, mas o número aumentou para 7.944 hoje. No Estado, há 33.521 casos suspeitos em investigação. Outros 17.355 já foram descartados.

O número de contaminados dobrou apenas em junho. No início deste mês, o estado contava com 3,8 mil contaminações, mas agora já são quase 8 mil, registrados oficialmente pelo governo.

Neste sábado (13/6), Goiás ultrapassou a marca de 200 óbitos em decorrência da covid-19, doença causada pelo novo agente do coronavírus. Ainda conforme o relatório, três novas mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas. Com os novos registros, há 211 óbitos, outros 34 suspeitos estão em investigação. Já foram descartadas 320 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Os dados são atualizados em tempo real na plataforma covid-19, do governo estadual, e são divulgados oficialmente uma vez por dia pela SES-GO.

Aumento de casos de covid-19 em Goiás

Apesar do boletim oficial do governo registrar 7,9 mil casos de coronavírus, o número já chega a quase 10 mil, pois há subnotificações. Um dos motivos para a divergência de dados é a testagem em massa realizada em Rio Verde, pois nem todos os dados foram inseridos na plataforma.

De acordo com o governo, Rio Verde tem 419 contaminações, mas a Prefeitura conta com 2.420. A SES-GO explica a divergência:

“Em relação aos casos confirmados divulgados por Rio Verde, a SES-GO informa que os dados estão sendo inseridos pela Secretaria Municipal da cidade nos sistemas oficiais de notificação. Representantes do município informaram que está sendo realizada uma força-tarefa para atualização das informações. À medida que os casos forem inseridos nos sistemas de notificação, eles serão atualizados no painel Covid-19 da SES-GO.”