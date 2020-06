Homem fica com membros paralisados ao sofrer choque elétrico, em Goianira

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde deste sábado (13/6), para atender uma ocorrência de resgate, onde um homem ficou com membros paralisados ao sofrer choque elétrico, em Goianira, na Região Metropolitana da capital.

Conforme informações, a vítima estava no telhado de uma residência, no setor Arco do Triunfo, realizando serviços de reparo e manutenção, momento que sofreu a descarga elétrica.

Diante disso, o homem ficou com o membro superior paralisado e se queixava de dor nos membros inferiores. Além disso, ele não conseguia se locomover. A corporação então foi acionada para prestar socorro.

A equipe dos bombeiros fez a retirada da vítima, utilizando técnicas de salvamento terrestre. Após os procedimentos de primeiros socorros, a vítima foi orientada a procurar uma unidade de saúde para receber atendimento médico. Veja as fotos registradas pelos bombeiros no momento da ocorrência:

Além do homem que ficou com membros paralisados em Goianira, outro teve 27% do corpo queimado, em Anápolis

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde da última quarta-feira (10/6), para atender uma outra ocorrência de salvamento, também envolvendo descarga elétrica. Um homem ficou com 27% do corpo queimado ao levar um choque, em Anápolis.

Conforme informações, quando os militares chegaram no local, encontraram a vítima, do sexo masculino, no telhado do terceiro pavimento de uma edificação no Centro da cidade. Ainda não há informações sobre como tenha acontecido o acidente.

Diante dos fatos, os militares prestaram atendimento pré-hospitalar com emprego de equipamentos e técnicas de salvamento em altura. Em seguida, deixaram o homem aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), que o encaminhou para uma unidade de saúde.

Veja o vídeo gravado por militares no momento que a vítima de choque elétrico é resgatada do telhado:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s9d35cd68ba542f9e8281305244d8daff’]