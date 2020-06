Rio Verde confirma nove mortes por coronavírus

De acordo com boletim epidemiológico divulgado na noite deste sábado (13/6), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Rio Verde tem nove mortes por coronavírus. Conforme informado pelo prefeito Paulo do Vale (DEM), trata-se de um homem de 36 anos.

Na última segunda-feira (8/6), a cidade registrava 4 óbitos, mas subiu para 5 no dia 9. Dia 10 já eram 7, pois duas mortes foram confirmadas no mesmo dia. As outras duas foram registradas nos dias 12 e 13.

Além do aumento de mortes por coronavírus, mais contaminações foram confirmadas em Rio Verde

Nas últimas 24 horas, segundo boletim epidemiológico, houve um aumento de 23 casos. O número passou de 2.397 para 2.420 neste sábado. Além disso, o relatório ainda aponta que há 7.161 casos suspeitos em investigação, outros 2,703 foram descartados.

O balanço mostra que 7.126 pessoas estão em isolamento domiciliar e 35 encontram-se em unidades hospitalares. O município conta com 99 recuperados.

O aumento de casos confirmados na cidade começou após uma testagem em massa realizada em indústrias. No total, mais de 15 mil trabalhadores foram restados.

Isolamento social

Na última semana, Rio Verde apresentava somente 35% de isolamento social. O prefeito Divino Lemes cogitou decretar lockdown caso esse índice não aumentasse. Entretanto, o distanciamento chegou a 53,7% durante o feriado de Corpus Christi.

Em Goiás, o índice de isolamento social é de 37,33% em comparação com os outros estados brasileiros. O estado é um dos piores colocados no ranking, ficando na frente somente de Tocantins, que tem 36,70%.

Goiás já tem 7.944 casos confirmados de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, de acordo com dados do painel Covid-19, atualizado às 8h20 deste domingo. Os mais de 1.500 novos casos confirmados em Rio Verde, na região Sudoeste do estado, ainda não foram inseridos no sistema pela Secretaria Municipal. Por esse motivo, eles não aparecem nos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).

Leia a nota da SES-GO sobre a atualização dos casos de Rio Verde:

Em relação aos casos confirmados divulgados por Rio Verde, a SES-GO informa que os dados ainda não foram inseridos pela Secretaria Municipal da cidade nos sistemas de notificação E-SUS e Sivep Gripe. Representantes do município informaram que está sendo realizada uma força-tarefa para atualização das informações. À medida que os casos forem inseridos nos sistemas de notificação, eles serão atualizados no painel Covid-19 da SES-GO.