Aparecida de Goiânia tem 554 casos ativos da covid-19 e 524 recuperados

Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da capital, tem 1.096 casos positivos de covid-19, de acordo com boletim epidemiológico deste domingo (15/6). Destes, 554 são casos ativos da doença e 524 correspondem a pacientes já recuperados. O município tem 18 mortes confirmadas.

Somente neste domingo, ainda conforme o boletim, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia confirmou novos 46 casos da doença. Até o ontem, o município já coletou mais de 9,1 mil amostras de material para realização de testes de diagnóstico de coronavírus. Os exames são do tipo RT-PCR.

Dos casos confirmados em Aparecida de Goiânia, a maioria são entre mulheres, sendo 594 pacientes do sexo feminino e 502 do sexo masculino.

Internações por covid-19 em Aparecida de Goiânia

O boletim esclarece que das 554 pessoas que ainda estão com a doença, 24 estão internadas. O restante segue em isolamento domiciliar, sendo monitorados pela SMS.

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública de Aparecida de Goiânia, voltados para a covid-19, é de 19%. Na rede privada, a ocupação dos leitos de UTI para casos de infecção pelo novo coronavírus já é de 67%.

Ainda conforme o boletim, a taxa de ocupação total em UTIs do município é de 53%.

Goiás tem mais de 10 mil casos de covid-19

Com mais de 2.400 casos registrados em Rio Verde, na região Sudoeste do estado, Goiás já tem 10.069 pessoas diagnosticadas com a doença. Até o momento, 35.169 casos suspeitos são investigados e 18.310 já foram descartados.

O estado tem 167 cidades afetadas pelo vírus e outras 65 investigam casos suspeitos. Goiânia lidera com mais de 3 mil casos confirmados, seguida de Rio Verde, com 2.497, e Aparecida de Goi^naia, que soma os 1.096 casos de covid-19.

Veja abaixo a lista das 10 cidades com mais casos da covid-19: