Bairros de Trindade ficam sem água por 5 dias, anuncia Saneago

A Companhia de Saneamento de Goiás anunciou, na tarde desta segunda-feira (15/6), que bairros de Trindade ficam sem água por cinco dias. O motivo é a realização de serviços de aprimoramento.

De acordo com a Saneago, durante a semana serão realizados serviços de modulação do sistema nos setores Oeste e Vila Augustus, em Trindade, com a finalidade de aprimorar o abastecimento de água da região.

Para a execução da manutenção, os registros serão fechados das 9h às 17h, todos os dias. A retomada do fornecimento de água só será feita no fim da tarde. A execução começa hoje e segue até a próxima sexta-feira (19/6).

Segundo a Companhia, somente imóveis que não possuem caixas d’água bem dimensionadas sofrerão com o desabastecimento. A Saneago solicita a compreensão da população e alerta para o consumo moderado das reservas domiciliares de água tratada.

Além dos bairros de Trindade que ficam sem água por 5 dias, Anápolis também tem abastecimento afetado

Na próxima quarta-feira (17/6), Anápolis terá o abastecimento afetado devido realização de manutenções no Sistema Piancó. Entre às 6h e 18h, bairros podem ficar sem água.

Durante a execução dos serviços, o abastecimento pode ser prejudicado, especialmente nos imóveis que não contam com caixa d’água. De acordo com a Saneago, a normalização do abastecimento será feita gradualmente após a conclusão do serviço. O fornecimento deve ser totalmente normalizado até o dia seguinte (18/6).

Os trabalhos compõem o plano de ações para minimizar os efeitos do período de estiagem. A Companhia pede a compreensão dos clientes e o consumo consciente das reservas domiciliares de água.

Veja alguns bairros afetados:

Adriana Parque

Alto da Bela Vista

Anápolis City

Andracel Center

Anexo Antônio Fernandes

Anexo Itamaraty

Bairro Alvorada

Bairro da Lapa

Bairro de Lourdes

Bairro Eldorado

Bairro JK

Bairro Jundiaí

Bairro Santo Antônio

Bairro São Sebastião

Bairro Vila Lobos

Bandeiras

Boa Vista

Bom Sucesso

A lista completa pode ser conferida no site da Saneago.