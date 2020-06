Capotamento deixa oito vítimas na GO-152, em Avelinópolis 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde deste domingo (14/6), para atender uma ocorrência de resgate e salvamento, onde um capotamento deixou oito vítimas na GO-152, próximo a cidade Avelinópolis, a cerca de 75 quilômetros da capital.

Conforme informações, o acidente de trânsito envolveu dois veículos que capotaram após uma colisão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) de Anicuns e a ambulância municipal de Avelinópolis prestaram os primeiros socorros para algumas vítimas.

Quando os bombeiros de Trindade chegaram no local, encontraram três vítimas ainda presas às ferragens. Elas foram retiradas, imobilizadas e transportadas para uma unidade hospitalar.

No total, oito pessoas ficaram feridas no acidente. Os bombeiros transportaram quatro vítimas politraumatizadas para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Já o Samu encaminhou 4 vítimas de menor gravidade, entre elas duas crianças, para a mesma unidade de saúde.

Veja as fotos do acidente:

Além do capotamento na GO-152, em Avelinópolis, homem morre atropelado na BR-153

Um homem, de 51 anos, morreu após ser atropelado na BR-153, no km 495, na Vila Morais, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

Conforme informações de testemunhas e vestígios no local, a vítima, identificada como Valdivino David da Silva, estava supostamente tentando atravessar a rodovia quando foi atropelada por uma camioneta Ford/Escosport, cor preta.

O homem estava na calçada e tentou passar para o lado da defensa de concreto, momento que foi acertado pelo veículo que trafegava pela faixa de rolamento da esquerda, na pista de sentido aproximado Goiânia/Anápolis.

A motorista alegou que se deparou com a vítima à sua frente, teria tentado acionar os freios, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Após o impacto, a vítima foi arremessada sobre a pista de sentido contrário. A condutora foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo. Havia dois passageiros no veículo.