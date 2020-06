Concessionária de transporte coletivo Reunidas suspende operações em Goiânia

A Viação Reunidas (VR), uma das concessionárias que operam no transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, confirmou em um comunicado feito no último domingo (14/6) à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) a suspensão temporária de seus serviços. O colaboradores da empresa, que informou estar operando no vermelho há três meses, estão com os salários atrasados desde o mês de maio.

A empresa operou pela última vez no sábado (13/6). Os mais de 400 funcionários ainda não receberam salários e vale alimentação referentes ao mês de maio.

As dificuldades financeiras das concessionárias são citadas frequentemente pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e Passageiros de Goiânia e Região Metropolitana (SET). Conforme a entidade, após a determinação do governo estadual de que, desde o dia 20 de março, os ônibus poderiam transportar apenas passageiros sentados, as empresa não têm crédito para pagar funcionários e fornecedores.

De acordo com a Viação Reunidas, não havia outro caminho até haver uma análise favorável de crédito bancário já solicitado, ou um dos planos de recuperação do sistema em discussão com o poder público terem efetividade.

Rápido Araguaia assumirá região atendida pela Viação Reunidas

Apesar da suspensão dos serviços oferecidas pela Viação Reunidas na Região Metropolitana de Goiânia, os passageiros podem ficar tranquilos.

Enquanto não há linha de crédito bancário aprovada ou uma solução vinda do poder público, responsável pelo transporte público coletivo e por oferecer à população o serviço essencial, a empresa espelho Rápido Araguaia irá assumir e executar os serviços da área atendida pela VR, nas regiões oeste e noroeste. evitando qualquer prejuízo aos passageiros que precisam do transporte para se deslocar.