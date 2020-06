Covid-19: Rio Verde registra dados e casos em Goiás somam mais de 10 mil

O município de Rio Verde está realizando uma força-tarefa para atualização das informações da covid-19 nos sistemas oficiais de notificação. Nesta segunda-feira (15/6), com o registro dos dados, os casos em Goiás somam mais de 10 mil.

De acordo com os dados do painel covid-19, Rio Verde agora tem 1.785 contaminações pelo novo agente do coronavírus. A Prefeitura ainda atualiza os dados no sistema, pois os casos confirmados são 2.497.

“À medida que os casos forem inseridos nos sistemas de notificação, eles serão atualizados no painel Covid-19”, escreveu a SES-GO por meio de nota. Rio Verde é a segunda cidade com o maior número de contaminados, atrás somente da capital, que tem 3.168, segundo dados da plataforma covid-19.

Veja a lista dos dez municípios com mais casos em Goiás:

Goiânia – 3.168 Rio Verde – 1.785 Aparecida de Goiânia – 939 Águas Lindas de Goiás – 394 Anápolis – 341 Valparaíso de Goiás -253 Luziânia – 214 Novo Gama – 195 Senador Canedo – 193 Santo Antônio do Descoberto – 188

Covid-19: casos em Goiás somam mais de 10 mil

Até o momento, Goiás tem 10.028 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19). Há 35.008 casos suspeitos em investigação. Outros 18.267 já foram descartados.

Em Goiás, 167 municípios já apresentam confirmações da covid-19, outros 65 contam somente com suspeitas e 14 sem registros, tanto de suspeitas ou confirmações.

Além disso, há 220 óbitos confirmados de covid-19 no território goiano. Há 33 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 320 mortes suspeitas nos municípios goianos.

No total, as mortes foram registradas em 51 cidades de Goiás. Outras 9 investigam suspeitas e 186 seguem sem nenhuma notificação. A maioria está concentrada em pessoas com mais de 60 anos.

“Os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.”, completa a SES-GO.