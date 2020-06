Em 24 horas, Goiás registra de 2,3 mil casos de coronavírus

Infelizmente, nesta segunda-feira (15/6), Goiás confirmou um novo triste recorde de contaminações pela covid-19. Somente nas últimas 24 horas, Goiás registrou mais de 2,3 mil casos de coronavírus.

O motivo do registro de tantos casos em um dia é a inserção de algumas confirmações de Rio Verde nos sistemas oficiais de notificação. Até o momento, 1.788 casos foram inseridos, a cidade conta com 2.497.

Veja a nota divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO):

“Em relação aos casos confirmados divulgados por Rio Verde, a SES-GO informa que os dados foram atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade nos sistemas oficiais de notificação.”

A SES-GO informa em boletim oficial que há 10.294 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Há 35.710 casos suspeitos em investigação. Outros 18.734 já foram descartados.

Do total de casos, 1.043 são profissionais de saúde, representando 10,1%. Deste total, a maioria são de técnicos ou auxiliares de enfermagem, com 4.4%. Em seguida estão os enfermeiros, com (1,9%).

Goiás registra aumento de casos de coronavírus e tem 226 mortes

Em comparação com o boletim deste domingo (14/6), Goiás registra 15 mortes em 24 horas. No total, são 226 vítimas fatais da covid-19. Há 35 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 322 mortes suspeitas nos municípios goianos.

De acordo com o mapa epidemiológico, a distribuição dos óbitos é feita por município. No total, 51 cidades já contam com vítimas fatais e outras 9 somente com suspeitas.

“Os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação.”, informou a SES-GO por meio de nota.