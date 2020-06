A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou nesta segunda-feira (14/6) dados atualizando a situação da covid-19 na área da saúde. Até o momento, Goiás tem mais de mil profissionais de saúde com coronavírus. A informação está disponível na plataforma covid-19, do governo estadual, que foi atualizada às 9h20.

Até o momento, o estado conta com 10.097 casos do novo agente do coronavírus, causador da covid-19. No Estado, há 35.264 casos suspeitos em investigação. Outros 18.361 já foram descartados.

Até a manhã desta segunda-feira (15/6), dados do painel Covid-19 apontam que há 220 vítimas fatais do coronavírus no estado. Há 33 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 320 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Os profissionais de saúde com coronavírus em Goiás

Conforme informado, de 10.097 casos confirmados, 1.024 são profissionais ligados à área da saúde, representando um total 10,1%. Deste total, a maioria são de técnicos ou auxiliares de enfermagem, com 4.4%. Veja as outras profissões:

Enfermeiro: 1,9%

Médicos: 1,6%

Outros trabalhadores da saúde: 1.3%

Trabalhadores administrativos da saúde: 0.5%

Fisioterapeutas: 0.4%

No total, 443 técnicos ou auxiliares de enfermagem já foram contaminados com a covid-19. Enfermeiros são 190; médicos 163; outros trabalhadores da saúde e área administrativa somam 187 casos. Fisioterapeutas contaminados são 41.

Para conferir mais detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, basta acessar o painel Covid-19 do Governo de Goiás.

Isolamento social

O isolamento em Goiás subiu para 44,48% e chegou novamente ao nível laranja em comparação aos outros estados brasileiros. Apesar do aumento, o índice registrado ainda é um dos piores do país.

No ranking de isolamento social, Goiás está penúltimo lugar, na frente somente de Sergipe, que apresenta 43,78%. Tocantins, que antes ocupava a última posição do ranking, aumentou o índice e conta com 44,57%. Os dados são da empresa In Loco.