Macarrão com molho pesto de manjericão: receita fácil e sofisticada

Que tal aprender a fazer um prato simples, prático e, ao mesmo tempo, sofisticado. É assim esta receita de macarrão com molho pesto de manjericão. Afinal, o molho pesto preparado em casa é capaz de tornar uma massa muito especial. Por isso, aprendemos a fazer com a aclamada chef Rita Lobo e compartilhamos aqui para vocês também testarem e apreciarem.

A chef nos apresenta uma versão abrasileirada. Por isso, deixa de lado o Pinoli, uma semente extraída do Pinheiro-manso, uma árvore da região do Mediterrâneo, que é a castanha utilizada no molho pesto de manjericão original e damos lugar à castanha de caju. Se você preferir, também pode usar nozes ou castanha-do-Pará (castanha-do-brasil). Também vai ficar uma delícia!

Como vocês bem sabem, parte do time do Aproveite a cidade foi para a cozinha por causa da pandemia do novo coronavírus. A necessidade de ficar de quarentena e manter isolamento e distanciamento social nos fez pensar em novos formatos, uma vez que sair pela cidade não é uma opção. Atualmente, incrementamos nossos conteúdos de gastronomia com um pouco de culinária.

Você também pode conferir o passo a passo de nossas receitas no nosso canal no Youtube. Clique AQUI e se inscreva. É de graça!

Ingredientes do MOLHO PESTO DE MANJERICÃO

2 xícaras de manjericão fresco

1 ½ xícara de azeite

½ xícara de castanha de caju

1 xícara de queijo parmesão ralado

sal a gosto

2 dentes de alho

Modo de preparo

O modo de preparo do molho pesto de manjericão é super simples. Basta colocar todos os ingredientes no processador ou liquidificador e bater por um minutinho, até ficar homogêneo. A quantidade desta receita é suficiente para preparar cerca de 1 kg de macarrão. Ou seja, você poderá usar este molho mais de uma vez. Ele pode ser conservado na geladeira por 15 dias e você também pode congelar. Se for manter na geladeira, escolha um pote de vidro e lembre-se de adicionar uma pequena camada de azeite sobre o molho para ajudar na conservação.

Escolha o macarrão de sua preferência e siga as instruções de preparo da embalagem para obter um resultado ao dente. Incorpore o molho pesto de manjericão na finalização. Utilize um pouco da água do cozimento do macarrão para emulsificar. Pronto! É só aproveitar.

Caso você queira conferir este modo de preparo em detalhes, assista ao vídeo no canal do Aproveite a cidade no Youtube.