Orquestra Sinfônica faz live em homenagem aos 78 anos do Teatro Goiânia

A Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSGO) preparou uma programação especial de lives, entrevistas e Master Class para esta semana. Entre os dias 15 e 19 de junho, os amantes da música concerto podem acessar as redes sociais da Orquestra Sinfônica e conferir as atrações do programa Orquestra em Casa, idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) neste período de pandemia e isolamento social.

Em destaque na programação está a live em celebração ao aniversário de 78 anos do Teatro Goiânia, no próximo dia 18, às 20h. O local já foi palco de inúmeras apresentações de todos os grupos da Orquestra e tem o carinho dos músicos profissionais e bolsistas. “Mesmo nesse período de pandemia, a Orquestra continua realizando seu trabalho de forma intensa, levando ao público conteúdo cultural de qualidade, cumprindo seu papel institucional”, pontua Eliseu Ferreira, maestro diretor da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Confira a programação:

Live às 11h – Instagram e Facebook da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Dia 15/06 (segunda-feira) – Quinteto de Cordas da OSGO

Dia 16/06 (terça-feira) – Grupos de Violoncelos da OSGO

Dia 17/06 (quarta-feira) – Quinteto de Metais da OSGO

Dia 18/06 (quinta-feira) – Quinteto de Cordas da OSGO

Dia 19/06 (sexta-feira) – Bate papo musical com Ricardo Seoud sobre o Método Suzuki

Live às 17h – Instagram da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Dia 17/06 (quarta-feira) – Wesley Oliveira recebe o fagotista Afonso Venturieri (Suiça)

Dia 19/06 (sexta-feira) – Camerata Feminina da OSGO (também no Facebook)

Master classes e Ações Formativas

Dia 15/06 (segunda-feira) – Entrevista com Leandro Oliveira, autor do livro “Falando de Música” / Às 17h na página do Coro Sinfônico de Goiânia no Facebook e Instagram

Dia 16/06 (terça-feira) – Masterclass de Regência Orquestral com a maestrina Catherine Larsen-Maguire (Alemanha) / Às 15h via aplicativo Zoom (detalhes no Facebook da Rede de Núcleos Musicais)

Dia 18/06 (quinta-feira) – André Martins recebe o trombonista Raphael Paixão /Às 17h no perfil da Rede de Núcleos Musicais de Goiânia no Instagram

Programação Especial

Dia 18/06 (quinta-feira) – Aniversário do Teatro Goiânia – Concerto Online

Quarteto da Orquestra Sinfônica de Goiânia ao vivo do Teatro Goiânia

Às 20h, no Instagram e Facebook da Orquestra Sinfônica de Goiânia.