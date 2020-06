Porangatu registra 1ª alta de paciente recuperado da covid-19 no HCamp 

Um idoso de 75 anos, recuperado da covid-19, foi o primeiro paciente a receber alta do Hospital de Campanha de Porangatu (HCamp). Em um vídeo, divulgado pela Prefeitura da cidade, João Batista se emociona ao deixar a unidade de saúde, recebendo uma homenagem da equipe.

De acordo com a Prefeitura, ele continuará em acompanhamento domiciliar por alguns dias, sendo monitorado pela equipe de vigilância sanitária e epidemiológica. Na publicação, os profissionais da saúde também recebem uma homenagem da prefeitura: “Vocês são os heróis de Porangatu”.

“Nossa primeira de muitas vitórias que virão “Amenizar a dor e prolongar a vida!” Ele continuará em acompanhamento domiciliar por alguns dias, sobre cuidados da equipe de vigilância sanitária e epidemiológica.Estamos todos orando pelo senhor, Sr. João. Nossa gratidão a todos os profissionais que atuam na linha de frente no combate ao COVID-19″, comemorou a gestão municipal.

Assista ao momento especial:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s05b4735ea985acfb11f83303c7f2ede2′]

Casos e recuperados da covid-19 em Porangatu

De acordo com último boletim epidemiológico, divulgado neste domingo (14/6) pela Secretaria Municipal de Saúde de Porangatu, subiu para nove o número de casos em investigação do novo coronavírus. Ao todo, foram notificados 91 casos no município, há nove casos em investigação de covid-19 aguardando resultados do LACEN/GO.

Até o momento, há 37 casos confirmados da doença em Porangatu, sendo 24 já recuperados, duas mortes e 1 caso hospitalizado no HCamp de Porangatu. Ainda segundo o documento, dez casos confirmados permanecem sobre acompanhamento domiciliar, com monitoramento da equipe de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica.

Outros 45 casos testaram negativo para infecção pelo novo coronavírus e, portanto, foram descartados.

Em 24 horas, Goiás registra 4 casos de covid-19

Segundo boletim estadual deste domingo (14/6), nas últimas 24 horas, Goiás registrou apenas quatro casos de covid-19. No sábado (13/6), haviam 7.940 contaminações pelo novo coronavírus no território goiano. No estado, há 33.521 casos suspeitos em investigação. Outros 17.355 já foram descartados. Já são 211 mortes confirmadas.

O número de contaminados dobrou apenas em junho. No início deste mês, o estado contava com 3,8 mil contaminações, mas agora já são quase 8 mil, registrados oficialmente pelo governo.