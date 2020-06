Vila Nova prepara testagem de atletas e divide treinos em grupos e turnos

Os treinos do Vila Nova serão retomados nesta terça-feira (15/6), com testagem de atletas e integrantes da comissão técnica, para covid-19. De acordo com a equipe médica do clube, na menor suspeita de infecção, a pessoa será avaliada e afastada, em caso positivo para a doença. O plano com protocolo de segurança, elaborado pelo Departamento Médico, foi divulgado no site oficial do Tigrão.

Nesta segunda-feira (15/6), foi realizado o processo de higienização e desinfecção das instalações do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Segundo o documento, após os testes sorológicos para identificação da doença, os jogadores passarão por avaliação física para apurar a condição de cada um e planejar os trabalhos de condicionamento do grupo.

O clube também orienta, por meio do protocolo de segurança, acerca da locomoção dos atletas até os treinos, das rotinas de higiene e alimentação, da utilização das dependências do Centro de Treinamento, da disposição dos campos e divisão dos grupos de atletas, das testagens a serem feitas pelos jogadores, familiares, comissão técnica e staff do clube.

Em caso de suspeita de covid-19, atletas e comissão técnica do Vila Nova poderão ser afastados

“Atletas, comissão técnica e demais envolvidos nos treinamentos serão testados previamente ao retorno e, claro, todos que tiverem sintomas serão investigados para verificar a presença da doença. O teste que faremos será o sorológico, para saber se atletas e staff já tiveram ou não contato com a covid-19. E, quando apresentar sintomas, faremos o PCR (outro exame), para indicar a presença do vírus. Na menor suspeita de infecção, a pessoa será avaliada pela comissão técnica e departamento médico e será afastada em caso positivo para a doença”, detalhou Thiago Caixeta, médico do Vila Nova.

Ainda conforme o documento, para evitar aglomerações, o elenco será divido em grupos de 6 a 8 atletas, dependendo do resultado do teste de sorologia. Os que tiverem anticorpos contra a doença formarão uma parte do grupo e os que não possuírem formarão a outra parte.

O clube explica que dentro de cada uma é que os jogadores serão divididos em grupos pequenos. Além disso, os turnos de trabalho também foram divididos entre turnos matutino e vespertino.

“Retomaremos as atividades em dois turnos, com grupos de 6 a 8 atletas com, no mínimo 15 metros de distância entre eles, quando em deslocamento, evitando o cruzamento no campo tanto de um grupo para outro, quanto dentro do próprio grupo. Testaremos todos os jogadores e separaremos estes grupos entre os que já tiveram contato com a Covid-19 e estão teoricamente imunes e os que não tiveram contato com a doença”, reiterou o médico.

O protocolo completo está disponível na aba de Transparência do site do Vila Nova.