Corpo de Bombeiros faz live musical para goianos nesta terça (16)

Resgatar pessoas e apagar chamas não são os únicos atributos do Corpo de Bombeiros de Goiás. Além de prestar serviços de prevenção e salvamento à comunidade, a corporação conta também com talentos musicais em sua equipe. E com a intenção de levar essa arte às pessoas, os bombeiros anunciaram uma live musical para a noite desta terça-feira (16/6).

Conforme a corporação, a live acontecerá às 19h30 de hoje e será transmitida no canal do YouTube. Estão confirmadas para a live as apresentações musicais do Sexteto 193, soldado Joice, tenentes Luciano e Rodolfo, sargento Denis, soldado De Lucca e cabo Romilton.

Veja abaixo o anúncio da live:

“Acontece HOJE a Live Musical do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás! Nossos bombeiros darão um show de talento e musicalidade, com diversos estilos musicais e um repertório variado para alegrar a noite de terça-feira de todos os goianos!Será às 19:30 no nosso canal no YouTube (CBMGO)”

Corpo de Bombeiros de Goiás já tem o costume de levar música à comunidade

Essa não é a primeira vez que os bombeiros levam os dotes artísticos de seus integrantes para a sociedade. Em março deste ano, para alegrar a noite das pessoas que estavam em isolamento social, integrantes da Banda Sinfônica fizeram uma bela apresentação musical nas proximidades da Praça C, no Setor Bueno, em Goiânia. Interpretando a música ‘You raise me up’, de Josh Groban, os bombeiros fizeram com que os moradores dos prédios em frente enchessem suas varandas, encantados pela apresentação.

Conforme o Corpo de Bombeiros na ocasião, a intenção foi levar “um pouco de música e arte às pessoas, tocando canções e alegrando a noite dos moradores e transmitindo uma mensagem de paz e esperança durante este período de quarentena”.

Na época, a corporação repetiu a ação em outros pontos da capital, e reforçou a campanha do governo de Goiás para que todos que puderem permaneçam em casa para evitar a propagação do novo coronavírus.