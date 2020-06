Goiânia conta 3.138 recuperados da covid-19 após análise de dados

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia divulgou, no início da noite desta terça-feira (16/6), que 3.138 pacientes já se recuperaram totalmente da covid-19. Segundo o boletim de ontem (15), a capital tinha apenas 736 recuperados da doença. Os dados foram atualizados após a implementação de uma força-tarefa para análise dos registros.

De acordo com boletim atualizado, Goiânia já soma 3.939 testes com diagnóstico positivo para o novo coronavírus. O relatório aponta que, nas últimas 24 horas, foram registrados 487 novos casos da doença no município. São 99 as mortes confirmadas entre goianienses.

Atualmente, 602 pacientes estão em isolamento domiciliar na capital, sendo monitorados pelas equipes de saúde; eles correspondem a 15% dos casos totais. Já em internação hospitalar são 100 (3%). Dois por cento são as vítimas fatais da covid-19.

Com base nos novos números divulgados pela Saúde de Goiânia, 80% dos pacientes diagnosticados com a covid-19 já estão recuperados

Subtraindo o número de recuperados e de mortos pela covid-19, Goiânia tem, até o momento, 702 pessoas em tratamento. Destes, desde os primeiros registros, 339 pacientes precisaram ser internados e 185 necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o que corresponde a 54% das internações.

Ainda de acordo com o boletim atualizado, o novo relatório confirma que a maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (43%) e 40 e 49 anos (37%). Pacientes entre essas faixas etárias somam 84% dos casos confirmados em Goiânia.

Os sintomas mais comuns informados pelos pacientes são tosse (47%), febre (45%), dor de garganta (25%), dor de cabeça (23%), dores musculares (19%) e perda do paladar (13%).

Covid-19 em Goiás

Goiânia é uma das 178 cidades goianas afetadas pelo vírus. A capital ocupa o primeiro lugar em número de confirmações, sendo 3.939 de 11.869 casos confirmados. Rio Verde, no Sudoeste do estado, está em 2º lugar no ranking de contaminação, somando 3.293 infectados, 152 recuperados, 3.082 isolados, 48 internados e 11 óbitos.