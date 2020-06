Segundo o Informe Epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (15/6), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Goiânia tem 373 bairros com infectados pela covid-19. No total, há 3.452 testes com diagnóstico positivo na capital. Nas últimas 24 horas, 199 novos casos foram confirmados.

Conforme o relatório, o Setor Bueno é o bairro que tem o maior número de contaminados, sendo 187. O Jardim Guanabara está em segundo, com 122 casos. Veja a lista dos bairros mais contaminados:

Setor Oeste – 119

Jardim América – 86

Jd. Novo Mundo – 68

Setor Central – 66

Setor Pedro Ludovico – 64

Jd. Goiás – 63

Parque Amazônia – 63

Setor Marista – 45

Res. Vale dos Sonhos I – 44

Setor Leste Universitário – 41

Setor Sudoeste – 38

De acordo com a Saúde Municipal, dentre 3.452 casos confirmados, em 228 casos não foi possível encontrar o bairro por meio do CEP.

Goiânia tem 680 profissionais da saúde infectados pela covid-19

Goiânia já registra 3.452 casos de infecção pelo novo agente do coronavírus, deste total, 650 são profissionais de saúde. A maioria são os técnicos de enfermagem, representando 31%. Em seguida estão os médicos (22%), enfermeiros (16%), fisioterapeuta (4%), recepcionista (3%), área administrativa (2%), cirurgião dentista (2%), nutricionista (2%) e farmacêutico (2%).

O novo relatório desta segunda-feira (15/6) confirma ainda que a maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (36%). Dos 327 pacientes internados pela doença na capital, 164 (50%) necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Os sintomas mais comuns informados pelos pacientes são tosse (47%), febre (45%), dor de garganta (25%), dor de cabeça (23%), dores musculares (19%) e perda do paladar (13%).

No total, 736 pacientes já se recuperaram totalmente da doença. A capital ainda registra 99 vítimas fatais da covid-19, causada pelo novo agente do coronavírus.