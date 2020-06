Goiânia tem 736 recuperados da covid-19 diante de 3.452 casos da doença

Goiânia tem 736 pacientes totalmente recuperados da covid-19, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (15/6). O número corresponde a apenas 21,32% dos 3.452 infectados pela doença na capital. Ainda conforme o boletim, até o momento, já são confirmadas 99 mortes.

Segundo boletim divulgado no dia 5 de junho pela Prefeitura de Goiânia, até a data, 731 pessoas já haviam se recuperado da doença na capital. Em dez dias, apenas cinco novas recuperações foram registradas.

Em contrapartida, o relatório da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aponta que, em 24 horas, foram registrados novos 199 diagnósticos positivos para covid-19. O documento também revela 11 novas mortes, em relação ao boletim anterior.

Jovens adultos são maioria entre recuperados e casos da covid-19 em Goiânia

A maioria dos casos segue concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (36%). Os sintomas mais comuns informados pelos pacientes são tosse (47%), febre (45%), dor de garganta (25%), dor de cabeça (23%), dores musculares (19%) e perda do paladar (13%).

O boletim da SMS mostra ainda que dos 327 pacientes internados pela doença na capital, 164 necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O número corresponde a 50% das internações.

Covid-19 atinge mais de 300 bairros em Goiânia

Dados do relatório mostram que o Setor Bueno é o bairro que tem o maior número de contaminados na capital, sendo 187. O Jardim Guanabara está em segundo lugar, com 122 casos.

Veja abaixo a lista com mais 12 bairros com mais pessoas infectadas pelo novo coronavírus:

Setor Oeste: 119

Jardim América: 86

Jardim Novo Mundo: 68

Setor Central: 66

Setor Pedro Ludovico: 64

Jardim Goiás: 63

Parque Amazônia: 63

Setor Marista: 45

Residencial Vale dos Sonhos I: 44

Setor Leste Universitária: 41

Setor Sudoeste: 38

Goiânia ocupa a primeira posição no estado entre as cidades com casos da doença. Até o momento, são 3.452 de 10.700 diagnósticos positivos. O número de mortes pela doença em Goiânia também é o maior do estado; são 99 de 243 óbitos. As outras 144 mortes estão divididas entre residentes de outras 52 cidades goianas.